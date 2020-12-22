Аналитики DX Agent оценивают украинский рынок публичных облаков 2020 г. в 60 млн. долл.

22 декабря 2020 г., 12:15

По мнению аналитиков DX Agent, в этом году публичные облака ожидаемо остались едва ли не единственным сегментом украинского рынка ИТ, который демонстрирует положительную динамику: продажи облачных услуг IaaS/ PaaS и Hosted Private Cloud по итогам 2020 г. увеличатся на 15% до 60 млн. долл. (против 34% годом ранее). Причем, суммарная выручка украинских облачных операторов вырастет на 31%, в то время как зарубежных – на 11%.

С одной стороны, такая картина объясняется переходом на облачные сервисы некоторых крупных государственных учреждений и предприятий, среди которых лидирует «Нафтогаз» (почти треть всех потребляемых государством «облаков» приходится на эту компанию). Другая причина роста доли украинских операторов связана со зрелостью рынка и ростом качества сервисов. Крупнейшие национальные Cloud-провайдеры постепенно отвоевывают рынок у европейских и эта тенденция, по мнению аналитиков, сохранится и в 2021 г.

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