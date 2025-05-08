Дослідження IBM: CEO подвоюють ставки на AI, долаючи перешкоди на підприємствах

8 мая 2025 г., 11:45

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Нове глобальне дослідження Інституту цінності бізнесу IBM засвідчило, що опитані керівники компаній мають намір просувати рішення у сфері штучного інтелекту у своїх організаціях, навіть попри проблеми, пов'язані з прискореним впровадженням технології.



Дослідження IBM CEO, у якому взяли участь 2000 керівників компаній по всьому світу, показало, що вони очікують, що темпи зростання інвестицій в AI в найближчі два роки збільшаться більш ніж удвічі, а 61% підтвердили, що активно впроваджують AI-агенти вже сьогодні та готуються до їх масштабного впровадження.



Згідно з результатами дослідження, 68% опитаних керівників вважають інтегровану архітектуру даних у масштабах підприємства критично важливою для міжфункціональної взаємодії, а 72% розглядають власні дані своєї організації як ключ до розкриття цінності генеративного AI. Однак дослідження показує, що організаціям, можливо, не вдається створити ефективне середовище даних: половина респондентів визнають, що темпи останніх інвестицій призвели до того, що їхні організації залишилися без взаємопов'язаних, розрізнених технологій.



У передмові до дослідження віцеголова IBM Гері Кон (Gary Cohn) пише: "У міру прискорення впровадження AI, що забезпечує підвищення ефективності та продуктивності, остаточну віддачу отримають тільки ті керівники, у яких вистачить сміливості прийняти ризик як можливість. Тобто зосередитися на тому, що ви можете контролювати, особливо коли багато чого вам не під силу. Коли бізнес-середовище невизначене, використання AI та даних підприємства для визначення того, де у вас є важелі впливу, є конкурентною перевагою. Наразі керівники, які не використовують AI й власні дані для просування вперед, приймають усвідомлене бізнес-рішення не конкурувати".



«Керівники компаній балансують між необхідністю отримання короткострокового прибутку та інвестуванням у довгострокові інновації, коли йдеться про впровадження AI», - сказав Мохамад Алі (Mohamad Ali), старший віцепрезидент і голова IBM Consulting. «Але ми знаємо, що організації, які продовжують впроваджувати інновації, особливо в періоди невизначеності, будуть сильнішими та зможуть краще використовувати нові можливості».



Інші ключові висновки включають:



Керівники компаній стикаються з суперницьким тиском короткострокової окупності інвестицій і довгострокових інновацій



- Опитані керівники компаній повідомляють, що тільки 25% ініціатив у сфері AI забезпечили очікувану рентабельність інвестицій за останні кілька років, і тільки 16% - масштабування в масштабах підприємства.



- Щоб прискорити прогрес, дві третини (65%) опитаних керівників заявили, що їхня організація розглядає варіанти використання AI на основі окупності інвестицій, а 68% повідомили, що у їхньої організації є чіткі метрики для ефективного вимірювання окупності інновацій.



- Трохи більше як половина (52%) опитаних керівників стверджують, що їхня організація отримує віддачу від інвестицій у генеративний AI не тільки шляхом скорочення витрат.



- 64% опитаних керівників визнають, що ризик відставання змушує інвестувати в деякі технології до того, як у них з'явиться чітке розуміння їхньої цінності для організації, але тільки 37% стверджують, що краще бути «швидким і помилятися», ніж «правильним і повільним», коли йдеться про впровадження технологій.



- 59% опитаних керівників визнають, що їхній організації важко знайти баланс між фінансуванням наявних операцій та інвестиціями в інновації в разі непередбачуваних змін, а 67% стверджують, що для використання цифрових можливостей, що сприяють довгостроковому зростанню та інноваціям, необхідна більша гнучкість бюджету.



- До 2027 року 85% опитаних керівників компаній очікують, що їхні інвестиції в підвищення ефективності та зниження витрат на AI принесуть позитивне повернення інвестицій, а 77% очікують позитивної віддачі від інвестицій у зростання і розширення масштабів AI.



Керівники компаній вважають стратегічне лідерство і спеціалізовані кадри необхідними для розкриття цінності AI, попри брак досвіду і навичок.



- 69% опитаних керівників стверджують, що успіх їхньої організації безпосередньо пов'язаний з наявністю широкої групи лідерів, що володіють глибоким розумінням стратегії та повноваженнями для прийняття найважливіших рішень.



- 67% опитаних керівників стверджують, що диференціація залежить від наявності потрібних фахівців на потрібних посадах із правильними стимулами.



- Керівники компаній називають відсутність взаємодії між організаційними структурами, неприйняття ризику і збоїв у роботі, а також нестачу досвіду і знань основними перешкодами для інновацій в їхніх організаціях.



- На думку опитаних керівників, у найближчі три роки приблизно третині (31%) співробітників знадобиться перенавчання та/або перекваліфікація, а 65% заявили, що їхні організації використовуватимуть автоматизацію для розв'язання проблеми нестачі навичок.



- 54% керівників компаній заявили, що наймають співробітників на посади, пов'язані зі штучним інтелектом, яких ще рік тому не існувало.

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