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Капіталізація виробника дронів Quantum Systems, резидента Дія.City, перевищила 1 млрд дол.

8 мая 2025 г., 10:25
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Міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров повідомив, що резидент Дія.City компанія Quantum Systems отримала 160 мільйонів євро інвестицій. За попередніми оцінками капіталізація цього виробника дронів перевищила 1 млрд дол. і він перейшов в категорію єдинорогів. 
 
Залучивши 160 млн євро у раунді Series C Quantum Systems довела загальну суму інвестицій до 310 млн євро. 
 
Як зазначається, отримані від інвесторів кошти підуть на 
дослідження й розробку безпілотних ШІ-систем, а також розширення виробництва. Крім того, компанія планує розширення присутності в Європі, Америці та Азійсько-Тихоокеанському регіоні. 
 
Quantum Systems активно розвиваються й в Україні - торік вони запустили виробництво безпілотників в нашій країні. А їхні дрони допомагають нам у війні ще з травня 2022 року.
 
«З 2023 року компанія - резидент Дія.City. Резидентство в просторі дає змогу іноземним компаніям локалізуватися в Україні та створює можливості для побудови тут виробництва й налагодження стабільної роботи. При цьому Дія.Сity надає пільгові податкові умови резидентам та інструменти розбудови прозорої корпоративної структури», зазначив Михайло Федоров. 

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