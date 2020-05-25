Доход «Vodafone Украина» в первом квартале достиг 4,39 млрд грн

25 мая 2020 г., 17:25

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Оператор «Vodafone Украина» улучшил основные финансовые показатели по результатам первого квартала. Доход компании в январе-марте составил 4,39 млрд грн, на 28% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

В среднем по результатам I квартала data-клиент Vodafone использовал 4,6 ГБ трафика в месяц. Рост потребления стал возможным благодаря активному расширению покрытия сетей скоростного интернета. Сегодня 4G сеть Vodafone доступна 71% украинцев, 86% населения может пользоваться 3G покрытием. За год количество базовых станций 4G увеличилось вдвое, а количество населенных пунктов, в которых доступен 4G – втрое. Vodafone инвестировал в сеть в первой четверти 2020 г. около 1,2 млрд грн, включая стоимость лицензии в диапазоне 900 МГц – 265 млн грн.

Кроме того, увеличилось число дата-клиентов – количество пользователей USIM-карт с поддержкой 4G за два года возросло втрое. Количество клиентов Vodafone, воспользовавшихся data-услугами, составило 12 млн.

Показатель ARPU вырос в I квартале до показателя 68,9 грн, при этом остается самым низким на рынке, что свидетельствует о доступности тарифных линеек Vodafone.

Еще одним фактором роста доходов стал рост продаж в собственной рознице. На сегодня Vodafone Retail – один из крупнейших профильных ритейлеров в стране. Магазины Vodafone предлагают только сертифицированные товары: смартфоны, различные гаджеты, носимую электронику, роутеры, аксессуары. В магазинах также можно подключить любые услуги Vodafone и получить квалифицированную консультацию от экспертов компании.

Показатель OIBDA увеличился на 30% в годовом сопоставлении и достиг 2,3 млрд грн. Маржа OIBDA увеличилась до 53,3%. В первом квартале чистый убыток «Vodafone Украина» составил 744 млн грн, что связано с курсовой разницей по переоценке Евробондов объемом 500 млн. долл., выпущенных компанией в феврале – девальвация гривны на конец квартала по сравнению с курсом на дату получения займа составила 15%.

По результатам первого квартала абонентская база компании остается стабильной – 19,5 млн. Годовые колебания составили -0,1%, наблюдается рост в сегменте контрактных подключений.

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