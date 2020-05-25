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Облачный архиватор Smarsh приобрёл фирму кибербезопасности Entreda

25 мая 2020 г., 16:55
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Облачный архиватор Smarsh приобрёл фирму кибербезопасности Entreda

Компания Smarsh, специализирующаяся на облачной архивации данных, за необъявленную сумму купила фирму Endreda, расширив с её помощью свою компетенцию на кибербезопасность и оценку информационных рисков.

Основанная в 2010 г. Entreda среди прочего предлагает удалённый десктоп, автоматические виртуальные приватные сети, мониторинг утечек данных и паролевых политик, антивирусные средства и шифрование устройства. Её платформа кибер-рисков Unity предназначена для оказания помощи регулируемым отраслям в контроле и защите клиентской информации и активов с обеспечением высокого уровня безопасности.

В число почти 300 клиентов компании входят зарегистрированные инвестиционные консультанты и брокер-дилеры, такие как Advisor Group, компания по управлению активами, насчитывающую в штате более 11 000 финансовых консультантов.

После поглощения, Entreda сохранит свой брэнд и продолжит работу под руководством сооснователь и нынешнего исполнительного директора, Сида Йенамандры (Sid Yenamandra).

«Последние несколько месяцев все больше и больше компаний обращались к нам за помощью в устранении рисков — регуляторных, соответствия и кибербезопасности, обусловленных переходом на долгосрочные модели удаленной работы и расширением применения технологий мобильных коммуникаций и групповой работы, таких как Microsoft Teams, Slack и Zoom, — заявил гендиректор Smarsh, Брайан Крамер (Brian Cramer). — Благодаря новому приобретению Smarsh теперь может предложить своим клиентам самые современные устройства, сетевые и пользовательские возможности управления соответствием требованиям и рисками кибербезопасности».


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