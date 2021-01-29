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Доход Facebook в 2020 г. вырос на 22% до 85,97 млрд долл.

29 января 2021 г., 9:45

Доход Facebook в 2020 г. вырос на 22% до 85,97 млрд долл.

Компания Facebook опубликовала финансовые за четвертый квартал и результаты за весь год.

Доход в IV кв. вырос в годовом сравнении ровно на треть до 28,07 млрд долл. Э

Чистая прибыль увеличилась на 53% по сравнению с прошлогодней за тот же период - с 7,35  млрд долл. до 11,22 млрд долл.

Пандемия и ее последствия заставили людей больше времени проводить в соцсетях, как следствие суточная аудитория за год у Facebook выросла на 11% до 1,84 млрд подписчиков. Что касается аудитории в месячном измерении, то тут рост наблюдался даже чуть выше — на 12% до 2,8 млрд человек.

Доход Facebook в 2020 г. вырос на 22% до 85,97 млрд долл.


В целом за год оборот Facebook вырос на 22% до 85,97 млрд долл., по сравнению с 70,70 млрд долл. по итогам 2019 г. Чистая прибыль увеличилась на 58% до 29,15 млрд долл.

В январе совет директоров компании принял решение выкупить у акционеров акций на сумму в 25 млрд долл.

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