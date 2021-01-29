Synology представила новые RackStation и жесткие диски HAT5300

29 января 2021 г., 10:35

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Компания Synology представила устройства RackStation нового поколения, а также впервые объявила о выпуске высокопроизводительных жёстких дисков корпоративного класса серии HAT5300, разработанных специально для решений Synology.



Устройства RS3621RPxs и RS3621xs+ с 12 отсеками высотой 2U и RS4021xs+ с 16 отсеками высотой 3U предназначены для предприятий малого и среднего бизнеса, которым требуется высокопроизводительная система хранения. Как отмечается, новые устройства Synology предоставляют надежную платформу для приложений, использующих большой объем данных, таких как решения для крупномасштабного резервного копирования, система хранения iSCSI SAN, локальные решения для совместной работы и развертывания для видеонаблюдения.



«Серии xs и xs+ представляют собой универсальные устройства с высокой емкостью для предприятий малого и среднего бизнеса, а также для корпоративных развертываний», — отмечает Джулиен Чень (Julien Chen), менеджер по продукции Synology. «Благодаря встроенному резервному источнику питания и процессорам Intel Xeon они идеально подходят для обработки критически важных данных для крупномасштабного видеонаблюдения, файловых серверов корпоративного уровня, задач резервного копирования, пакетов офисных приложений и экономичной виртуализации системы хранения».



Также отмечается, что все три устройства обеспечивают значительное улучшение показателей производительности по сравнению с устройствами предыдущего поколения. RS3621RPxs обеспечивает выполнение на 68% больше операций ввода-вывода в секунду при произвольном чтении, чем предыдущая модель, RS3621xs+ — на 50% больше, а RS4021xs+ — на 21%.



Кроме того, RS3621xs+ и RS4021xs+ оснащены двумя встроенными портами 10GbE для повышения скорости подключения без выполнения дополнительных действий.



Новые устройства имеют два слота PCIe Gen 3.0 8x, что позволяет выполнять модернизацию с помощью совместимых сетевых карт 10GbE и/или SSD-кэша NVMe. RS3621RPxs и RS3621xs+ предоставляют возможность масштабирования благодаря 36 отсекам для дисков, а RS4021xs+ — благодаря 40 отсекам для дисков, используя два модуля расширения RX1217(RP) и совместимые диски.

Жёсткие диски Synology HAT5300 SATA корпоративного класса выпускаются с ёмкостью 16 ТБ, 12 ТБ и 8 ТБ и поскольку они прошли длительное тестирование, обеспечивают беспроблемную интеграцию с системами Synology и DiskStation Manager. Диски разработаны для стабильной работы и хранения больших объемов данных с помощью систем Synology и включают дополнительное преимущество — автоматическое обновления прошивки через DSM.



«Во время разработки мы тестировали три модели дисков в течение более 300 000 часов, чтобы убедиться, что они обеспечивают абсолютную надежность для наших заказчиков», — говорит Пегги Вэн (Peggy Weng) менеджер по продукции Synology. «Мы создали оптимизированные и надежные диски для безупречной работы с нашими системами и беспроблемной интеграции с DSM».



Диски HAT5300 обеспечивают стабильную передачу данных со скоростью до 274 МБ/с, а благодаря оптимизации DSM работают на 23% быстрее при последовательном чтении в ресурсоемких многопользовательских средах по сравнению с другими дисками того же класса.



За счет автоматического обновления прошивки через DSM диски HAT5300 позволяют сократить объем работы, выполняемой системными администраторами.



Диски серии HAT5300 рассчитаны на среднюю наработку до отказа до 2,5 млн часов, рабочие нагрузки, использующие данные объемом до 550 ТБ в год, и поддерживают технологию непрерывной записи в кэш. Это позволяет свести к минимуму риск повреждения данных в случае непредвиденного отключения питания и обеспечивает эффективную круглосуточную работу в корпоративных средах.

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