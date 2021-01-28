Рост глобальных продаж TWS-гарнитур в 2020 г. достиг 90%

28 января 2021 г., 17:15

По мнению экспертов из Strategy Analytics, по итогам прошлого года мировой рынок освоил свыше 300 млн различных Bluetooth-гарнитур. Главным двигателем роста в данном направлении были по-настоящему беспроводные наушники (TWS), поставки которых увеличились почти на 90% в годовом сопоставлении. Несмотря на непродолжительный весенний провал, необходимость осваиваться в новых реалиях, в частности, работать и учиться в домашних условиях, существенно подстегнули спрос на подобные устройства.

Apple остается ведущим вендором в сегменте TWS, однако конкуренция со стороны Xiaomi, Samsung и Huawei заметно усиливается. Аналитики отмечают, что, несмотря на хорошие перспективы продаж рынок уже переполнен игроками. Как результат, в ближайшие годы неизбежна заметная консолидация рынка.

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