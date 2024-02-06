Главная » Новости IBM розширює функціональність Storage Ceph 6 февраля 2024 г., 16:25 0

Tweet Минув рік відтоді, як IBM інтегрувала дорожню карту і команди розробників продуктів для зберігання даних Red Hat в IBM Storage. За цей час організації зіткнулися з безпрецедентними проблемами, пов'язаними з масштабуванням AI через швидке зростання обсягу даних у більшій кількості місць і форматів, але з гіршою якістю. Допомога клієнтам у розв'язання цієї проблеми означає модернізацію їхньої інфраструктури за допомогою передових рішень у рамках цифрових перетворень. Переважно це стосується забезпечення узгодженого зберігання застосунків і даних у локальних і хмарних середовищах. Крім того, що дуже важливо, це допомагає клієнтам впроваджувати хмарні архітектури, щоб реалізувати такі переваги публічної хмари, як вартість, швидкість і еластичність. Зазначається, що колишня Red Hat Ceph, а тепер IBM Storage Ceph - сучасна програмно-визначувана платформа зберігання даних з відкритим вихідним кодом - є ключовим елементом у цій роботі.



Програмно-визначуване сховище (SDS) стало трансформаційною силою в управлінні даними, пропонуючи безліч переваг порівняно з традиційними масивами зберігання, включно з надзвичайною гнучкістю та масштабованістю, що добре підходять для сучасних сценаріїв використання, таких як генеративний штучний інтелект. У IBM Storage Ceph ресурси зберігання абстраговані від базового обладнання, що дає змогу динамічно розподіляти й ефективно використовувати сховища даних. Така гнучкість не тільки спрощує управління, а й підвищує гнучкість під час адаптації до мінливих потреб бізнесу та масштабування обчислень і потужностей у міру появи нових робочих навантажень. Ця самовідновлювальна та самокерована платформа призначена для надання уніфікованих послуг файлового, блокового та об'єктного зберігання в масштабі на стандартному промисловому обладнанні. Уніфіковане сховище дає змогу клієнтам перейти від застарілих застосунків, що працюють на незалежних файлових або блокових сховищах, до спільної платформи, що включає ці та об'єктні сховища в одному пристрої.



Ceph оптимізовано для розгортання на одному або декількох великих об'єктах і може ефективно масштабуватися для підтримки сотень петабайт даних і десятків мільярдів об'єктів, що є ключовим для традиційних і нових робочих навантажень генеративного AI. Масштабованість, відмовостійкість і безпека IBM Storage Ceph роблять його ідеальним для підтримки озер даних і фреймворків AI/ML з відкритим вихідним кодом, на додачу до більш традиційних робочих навантажень, таких як MySQL і MongoDB на Red Hat OpenShift або RedHat OpenStack. Це одна з причин, чому 768 ТБ необробленої місткості IBM Storage Ceph включено до watsonx.data, відкритої, керованої, придатної для конкретних цілей архітектури озера даних IBM, оптимізованої для даних, аналітики та робочих навантажень AI.



Вибухове зростання неструктурованих даних і генеративний штучний інтелект перебувають у симбіотичних відносинах, кожен з яких впливає на інший і приносить йому користь. У своєму звіті Top Trends in Enterprise Data Storage 2023 компанія Gartner стверджує, що "до 2028 року великі підприємства потроять місткість неструктурованих даних у своїх локальних, периферійних і публічних хмарних сховищах порівняно із серединою 2023 року". Поширення неструктурованих даних, як-от текст, зображення і відео, являє собою велике і різноманітне джерело для навчання генеративних моделей AI. Своєю чергою, генеративний AI допомагає осмислити та витягти цінні відомості з постійно наростального обсягу неструктурованих даних. У результаті такої синергії виникає петля зворотного зв'язку, в якій генеративний AI процвітає завдяки великій кількості неструктурованих даних, а постійне генерування реалістичних даних штучним інтелектом ще більше збагачує й уточнює розуміння неструктурованих наборів даних, сприяючи інноваціям і прогресу.



"До 2028 року 70% файлових і об'єктних даних будуть розгорнуті на консолідованій платформі зберігання неструктурованих даних, порівняно з 35% на початку 2023 року", - ідеться в тому ж звіті Gartner. Тому організаціям необхідне рішення для управління сховищами, здатне прискорити приймання даних, їхнє очищення та класифікацію, управління та розширення метаданих, а також управління та розгортання місткості в масштабах хмари, наприклад, програмно-визначуване сховище. IBM Storage Ceph легко масштабується, щоб задовольнити зростальні потреби в даних. Завдяки можливостям самоврядного управління система постійно адаптується до постійно мінливих умов, що робить рішення зручним і дозволяє легко підтримувати цілісність даних.



Щоб прискорити та масштабувати вплив даних і штучного інтелекту на всю організацію і зрештою поліпшити результати бізнесу, компанії повинні бути гібридними за своєю структурою. Це містить можливість використання послуг зберігання даних на місцях з використанням хмарної операційної моделі для розв'язання таких проблем, як потреба в наборах корпоративних функцій, недоступних у публічній хмарі, міркування суверенітету даних і вартість. Архітектура plug-and-play IBM Storage Ceph спрощує інтеграцію з наявними інфраструктурами, включно з різними платформами, хмарними середовищами, гіпервізорами, сховищами даних з відкритим вихідним кодом, як-от Apache Iceberg або Apache Parquet, і комплексними стеками рішень, як-от watsonx.ai, watsonx.data тощо. Нові вузли або пристрої можуть бути додані в кластер безперешкодно, без збоїв і простоїв в обслуговуванні. Це простий і ефективний спосіб для клієнтів побудувати озеро даних з watsonx.data та іншими робочими навантаженнями AI нового покоління.



"У компанії Snap вимоги до зберігання дедалі більшого обсягу даних продовжують зростати, і нам потрібна платформа, яка може швидко масштабуватися, задовольняти нашим показникам продуктивності та бути економічно ефективною одночасно. IBM Storage Ceph - це платформа, яку ми обрали завдяки простій масштабованій архітектурі, зручному інтерфейсу та економічно ефективному програмно-визначеному розгортанню. Експертиза та підтримка світового класу від IBM - ще одна важлива складова нашого рішення використовувати IBM Storage Ceph для такого важливого компонента нашого бізнесу." - Snap.



За останній рік IBM представила кілька важливих оновлень Ceph, зокрема останнє - IBM Storage Ceph 7.0. Це наступне покоління платформи Ceph готується до використання можливостей NVMe/TCP, які покликані забезпечити швидшу передачу даних між пристроями зберігання, серверами та хмарними платформами при збереженні низьких затримок і високої пропускної спроможності традиційного NVMe. Це робить її придатною для застосунків, які потребують надшвидкого доступу до сховища, як-от бази даних, аналітика та доставлення контенту, і спрощує інфраструктуру завдяки сумісності з традиційними інвестиціями в мережеві технології. Ці переваги допоможуть клієнтам впровадити програмно-визначуваний підхід, покликаний забезпечити хмарні технології з погляду швидкості, гнучкості та економічності.



NVMe/TCP допоможе Ceph подолати розрив між традиційними блоковими сховищами та масштабованими архітектурами. Завдяки NVMe/TCP Ceph буде інтегруватися з такими платформами, як VMware, і допоможе підприємствам відтворювати хмарні архітектури у своїх власних центрах обробки даних, відмовившись від дорогих і жорстких мереж SAN і монолітних масивів зберігання.



Серед додаткових нових функцій, включених у Ceph 7.0, можна відзначити:

Сертифікація відповідності вимогам SEC і FINRA для WORM з блокуванням об'єктів, що забезпечує відповідність WORM для об'єктних сховищ.

Підтримка NFS для доступу до файлової системи CephFS для нерідних клієнтів Ceph.



Оскільки IBM Storage Ceph зберігає дані у вигляді об'єктів у логічних пулах зберігання, в одному кластері може бути кілька пулів, кожен з яких налаштований на різні вимоги до продуктивності або місткості. Це дає змогу клієнтам отримати простіший і швидший доступ до даних із класифікацією за змістом і контекстом, місткість зберігання обмежена тільки розміром інфраструктури організації, а також скоротити витрати в масштабі завдяки усуненню апаратних обмежень, як порівняти з традиційними та застарілими архітектурами масивів зберігання.



IBM також зробила простіше розгортання Ceph. За допомогою IBM Storage Ready Nodes for Ceph платформа може бути розгорнута як комплексне програмно-апаратне рішення і поставляється в різних конфігураціях місткості, оптимізованих для виконання робочих навантажень IBM Storage Ceph. Як RPA-платформа допомогла SkyUр автоматизувати оплату рахунків 0

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