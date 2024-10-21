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«Повітряна тривога» та AЗОВ.ONE збирають 2,5 млн грн для медичної служби 12-ї БрСП «Азов» НГУ 

21 октября 2024 г., 18:26
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Застосунок «Повітряна тривога» разом з громадською організацією AЗОВ.ONE оголосили збір під назвою «Щит і пульс». Мета спільної ініціативи – зібрати 2540000 грн на потреби медичної служби 12-ї бригади Спецпризначення «Азов» НГУ.

Зібрані кошти будуть спрямовані на: переобладнання двох броньованих машин FV105 у надійний та якісний евакуаційний транспорт; мультичастотні та низькочастотні системи РЕБ для захисту від атак безпілотників під час транспортування поранених; два прилади нічного бачення для водіїв.

Застосунок «Повітряна тривога» розробили компанії Ajax Systems та Stfalcon за підтримки Мінцифри. Його завантажили вже понад 24 млн разів та активно використовують більш ніж 6 млн користувачів. Він став зручним і надійним інструментом інформування про небезпеки в Україні. Наразі можна отримати попередження про ракетні удари, артилерійські обстріли, вуличні бої, радіаційну та хімічну загрозу.

AЗОВ.ONE – це відділ фандрейзингу, заснований командирами 12-ї БрСП «Азов» НГУ. З моменту започаткування, діяльність AЗОВ.ONE направлена на єдину ціль – забезпечити бригаду всім необхідним. За цей час AЗОВ.ONE напрацювали злагоджені механізми допомоги, закупівель і логістики, а також заручилися довірою тих, кому небайдужа справа «Азову».

«Повітряна тривога» та AЗОВ.ONE збирають 2,5 млн грн для медичної служби 12-ї БрСП «Азов» НГУ

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