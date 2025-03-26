Ajax Systems пропонує відеодзвінок DoorBell із вбудованим AI для розпізнання об’єктів

26 марта 2025 г., 13:35

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Український виробник систем безпеки анонсує Ajax DoorBell – відеодзвінок із вбудованим AI, інфрачервоним сенсором та керуванням у застосунках. Пристрій легко інтегрується в екосистему Ajax та поєднує безперебійну роботу з передовими охоронними можливостями.

Основна функція Ajax DoorBell – повідомляти користувача про гостей у реальному часі без затримок. Щойно хтось дзвонить у двері, користувач Ajax отримує сповіщення, бачить хто за дверима, і може одразу поспілкуватися з гостем у застосунку.

Відеодзвінок також виконує роль камери відеоспостереження: сповіщає про рух людей, тварин або транспорту, записує відео на відеореєстратор Ajax NVR, або Ajax Cloud Storage, який невдовзі з’явиться серед сервісів Ajax. Також пристрій інформує охоронні компанії навіть без Wi-Fi – через хаб Ajax.

Ajax DoorBell пропонує високу якість зображення. Він має камеру 4 Мп із технологією HDR, а також інфрачервоне підсвічування на відстані до 6 м, тому зображення завжди чітке попри умови освітлення. У відеодзвінку реалізовані власні рішення компанії для глушіння шуму й ехо, а також він має високий рівень гучності.

Відеодзвінок має вбудований штучний інтелект, що розпізнає людей, тварин і транспортні засоби. Користувачі можуть налаштувати виявлення та отримувати сповіщення про всі, або лише про певний тип об'єкта.

Основний канал зв’язку відеодзвінка – Wi-Fi з дальністю до 500 м за відсутності перешкод, та до 30 м навіть крізь бетонні стіни. Цього більш ніж достатньо для стабільної роботи, наприклад, у великому приватному будинку. Для інженерів монтажу це означає менше клопоту під час встановлення, адже не потрібно розміщувати роутер безпосередньо біля входу. Навіть якщо з’єднання через Wi-Fi зникне, DoorBell все ще на звʼязку з хабом Ajax завдяки резервному каналу зв’язку – радіопротоколам Jeweller і Wings. Обидві технології виявляють завади й глушіння, а вбудована функція радіочастотного гопінгу додатково посилює захищеність каналу.

Завдяки власному відеопротоколу JetSparrow відео миттєво передається із пристрою безпосередньо у застосунки Ajax із мінімальною затримкою. Це також гарантує конфіденційність даних, адже до процесу не залучені треті сторони.

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