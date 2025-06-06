До Коаліції радіоелектронної боротьби приєдналися п’ять нових країн

6 июня 2025 г., 10:25

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Як повідомляє Міноборони, під час 28-го засідання Контактної групи з питань оборони України у форматі «Рамштайн» до міжнародної Коаліції радіоелектронної боротьби (РЕБ) офіційно приєдналися Бельгія, Швеція, Італія, Туреччина та Естонія. Нові учасники ініціативи підписали відповідний додаток до Листа про наміри.



Коаліція РЕБ була створена у квітні 2025 року за ініціативи України, Німеччини та ще восьми держав-партнерів. Лідером коаліції виступає Німеччина, яка забезпечує координацію зусиль та створила фінансовий механізм для закупівель обладнання і послуг у сфері РЕБ з метою оперативного постачання Збройним силам України в межах міжнародної військової допомоги.



«Радіоелектронна боротьба – одна з ключових спроможностей сучасної війни, яка дозволяє знищувати, глушити й випереджати ворога на крок. Очікуємо, що до коаліції приєднаються нові партнери», – зазначив міністр оборони України Рустем Умєров.



Очільник оборонного відомства також висловив вдячність Німеччині за лідерство та системну роботу в межах ініціативи.



«Сильна коаліція – це сильна Україна та Європа», – підкреслив міністр.

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