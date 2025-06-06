Micron постачає першу у світі пам'ять LPDDR5X на основі технології 1γ

6 июня 2025 г., 11:45

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Компанія Micron Technology оголосила про початок постачання кваліфікаційних зразків першої у світі пам'яті LPDDR5X (Low-Power Double Data Rate 5X) з низьким енергоспоживанням на базі вузла 1γ (1-gamma), розробленої для прискорення роботи додатків штучного інтелекту на флагманських смартфонах. Забезпечуючи найвищу в галузі швидкість LPDDR5X — 10,7 Гбіт/с — у поєднанні з економією енергії до 20%, Micron LPDDR5X перетворює смартфони, забезпечуючи швидшу і плавнішу роботу мобільних пристроїв і триваліший час автономної роботи — навіть при виконанні ресурсомістких завдань, таких як переклад за допомогою штучного інтелекту або генерація зображень.



Щоб задовольнити попит в галузі на компактні рішення для смартфонів нового покоління, що зростає, інженери Micron зменшили розмір корпусу LPDDR5X, створивши найтонший в галузі корпус товщиною 0,61 міліметра, що на 6% тонший, ніж у конкурентів, і на 14% менший за висотою, ніж у попереднього покоління. Малий формфактор відкриває більше можливостей для виробників смартфонів в області розробки ультратонких або складаних смартфонів.



«Пам'ять LPDDR5X на базі вузла 1-гамма від Micron є проривом для мобільної індустрії», — сказав Марк Монтірт (Mark Montierth), корпоративний віцепрезидент і генеральний директор підрозділу Micron Mobile and Client Business Unit. «Ця революційна технологія забезпечує блискавичну швидкість і чудову енергоефективність — і все це в найтоншому в галузі корпусі LPDDR5X — відкриваючи шлях для нових цікавих дизайнів смартфонів. Це рішення демонструє наше прагнення розширити можливості екосистеми для створення незвичайних мобільних вражень».



Відзначається, що LPDDR5X на основі 1γ від компанії забезпечує значний стрибок у продуктивності для мобільних користувачів, дозволяючи швидше отримувати аналітичну інформацію за допомогою штучного інтелекту. Наприклад, Micron оцінила час відгуку мобільного штучного інтелекту на основі великої мовної моделі Llama 2, виходячи з пропускної здатності 1γ LPDDR5X в 10,7 Гбіт/с в порівнянні з пропускною здатністю 1β (1-beta) LPDDR5X в 7,5 Гбіт/с, і виявила наступне:



Відповіді на запити про ресторани в певному місці стали на 30% швидшими.



Результати при перекладі голосового запиту з англійської на іспанську для отримання вказівок по маршруту стали більш ніж на 50% швидшими.



Відповіді на запити про рекомендації щодо купівлі автомобіля з урахуванням типу транспортного засобу, доступності за ціною та певних інформаційно-розважальних і безпекових функцій стали на 25% швидшими.



Наразі в мобільному портфелі Micron з'являється LPDDR5X на основі 1γ — перше мобільне рішення компанії, в якому використовується передова EUV-літографія. Воно надає клієнтам ранній доступ до новітніх досягнень в області продуктивності та енергоефективності, заснованих на найпередовішій в галузі технології вузлів пам'яті. Цей важливий етап заснований на лютневому тестуванні Micron пам'яті DDR5 на основі 1γ для процесорів наступного покоління в сегментах центрів обробки даних і клієнтів. Оптимізований вузол DRAM 1γ від Micron використовує досягнення CMOS, такі як технологія металевих затворів high-K нового покоління для поліпшення продуктивності транзисторів, і містить передову EUV-літографію для підвищення щільності бітів.



Оскільки енергомісткі мобільні AI-завдання все частіше обробляються на пристроях, а не тільки в хмарі, чіпи з низьким енергоспоживанням мають вирішальне значення для таких пристроїв, як смартфони, планшети та ноутбуки, які повинні економити енергію при виконанні AI-обчислень.



Значна економія енергії на 20% в LPDDR5X на базі 1γ від Micron дозволить мобільним користувачам довше насолоджуватися улюбленими додатками штучного інтелекту, іграми та відеоконтентом на одній зарядці. Крім того, оскільки штучний інтелект посилює потребу в потужних і енергоефективних обчисленнях, сервери центрів обробки даних, інтелектуальні автомобілі та ПК зі штучним інтелектом також можуть все частіше використовувати LPDDR5X завдяки унікальному поєднанню оптимізованої енергоефективності та високої продуктивності.



Зараз Micron надає зразки продуктів LPDDR5X 16 ГБ на базі 1γ обраним партнерам і буде пропонувати широкий діапазон місткостей від 8 ГБ до 32 ГБ для використання у флагманських смартфонах 2026 року.

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