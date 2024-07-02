До дефіциту електроенергії готуються у США

2 июля 2024 г., 17:25

Технологічні гіганти впритул підступаються до чергового виклику – подальший розвиток технологій, включно з AI, вимагає не тільки софту і процесорів, а й енергії. Тому вони обговорюють купівлю електроенергії безпосередньо на АЕС. Amazon Web Services, наприклад, уклав вже два контракти на постачання електроенергії безпосередньо з власниками атомних електростанцій у східних штатах.

Але це викликає побоювання і навіть критику. Річ у тім, що датацентри будуються набагато швидше, ніж атомні електростанції та й взагалі нові електростанції. Це означає, що великий покупець, найімовірніше, відбере наявні енергоресурси в інших споживачів. За різними прогнозами, очікується, що ЦОДи становитимуть від 4 до 9% національного споживання до 2030 року.

Іронія долі полягає ще й у тому, що я пишу цю замітку, вкотре за день переключившись усім будинком на резервне живлення від батарей. Як то кажуть, нам би їхні проблеми. Але ці проблеми нас також не минуть.

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