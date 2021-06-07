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Главная » Блоги » Sergey Petrenko

Sergey Petrenko

Принудительный Amazon Sidewalk

7 июня 2021 г., 17:45
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Довольно странная история – c 8 июня многие устройства Amazon, включая Echo, камеры Ring и другие, будут автоматически участвовать в качестве моста в создании mesh-сети Amazon Sidewalk, через которую доступ к интернет-соединению бриджа станет возможен для других устройств Amazon, авторизованных для участия в такой сети. Amazon уверяет, что это повысит стабильность соединения многочисленных устройств IoT, да и самих бриджей. Для создания сети будут использоваться Bluetooth, частоты 900 МГц и другие, а максимальная ширина полосы, которую сможет использовать устройство через эту сеть, составит 80 кБит/с.

Народ насторожился и неспроста – несмотря на уверения в полной безопасности такой сети, практически это означает, что в домашней сети пользователей смогут участвовать находящиеся неподалеку устройства, например, соседей (в лучшем случае). Причем в роли бриджа, то есть приемника таких соединений, будут выступать устройства, достаточно чувствительные в смысле приватности – домашние камеры, колонки с постоянно включенными микрофонами. Эта категория устройств и так не имеет пока репутации сверхнадежных и безопасных, а тут они еще будут всегда готовы принять\пустить в домашнюю сеть практически любого.

Так что, если вы используете устройства Amazon и живете не в отдельном доме, желательно в центре хорошего участка, стоит сходить в настройки Alexa и отказаться от участия в Amazon Sidewalk.

Принудительный Amazon Sidewalk

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