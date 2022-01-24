Тучи сгущаются над GAFAM etc

24 января 2022 г., 17:35

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«Федеральная торговая комиссия» и Антимонопольный отдел «Министерства юстиции США» начали процесс пересмотра правил слияний для компаний. Два федеральных антимонопольных органа США объявили, что они просят общественность высказать свои замечания по поводу того, как «модернизировать применение антимонопольного законодательства в отношении слияний».

Агентства заявили, что они «особенно заинтересованы» в получении информации о том, в каких случаях предыдущие рекомендации «могут недооценивать или игнорировать» важные аспекты конкуренции. В качестве примеров таких аспектов они называют влияние рынка труда и элементы конкуренции, не связанные с ценами, такие как инновации и качество.

Собственно, ничего неожиданного в этом нет – такое движение обозначалось и ранее, а тут оно еще и происходит на фоне крупнейшей сделки на рынке игрового бизнеса – недавнего объявления Microsoft о покупке Activision за 67 млрд. долл. Хотя не только в этой сделке теперь дело.

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Американские демократы хотят запретить таргетированную рекламу – законопроект, представленный в Конгрессе тремя представителями Демократической партии, предполагает полный запрет таргетинга рекламы, оставляя небольшое исключение для «широких» случаев, вроде геотаргетинга. При этом контекстная реклама, то есть показ рекламы, соответствующей контенту страницы, остаётся разрешенной.

Предложение более чем радикальное – фактически такой запрет полностью уничтожает бизнес-модель Facebook и серьезно вредит нынешней модели рекламы от Google, которая тоже серьезно завязана на поведенческом таргетинге. Наступивший год обещает быть нелегким для интернет-платформ.

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В Сенате США продолжается рассмотрение законопроекта American Innovation and Choice Online Act – юридический комитет Сената одобрил его 16 голосами против шести. Законопроект предусматривает более жесткое регулирование больших интернет-платформ в части продвижения своих сервисов и сервисов, конкурирующих с собственными – то есть, например, Google не сможет ограничивать рекламу сервисов, конкурирующих с его сервисами, типа бронирования, а Amazon не сможет показывать товары под своими частными марками выше аналогичных товаров третьих компаний.

Путь законопроекта еще долог, но у него уже есть двупартийная поддержка, так что шансы на принятие немалые.

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