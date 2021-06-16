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Sergey Petrenko

Законодатели США рвутся порегулировать интернет-бизнес

16 июня 2021 г., 12:45
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В пятницу в Конгрессе США были представлены сразу пять законопроектов по регулированию онлайн-компаний – они довольно разные, у них, соответственно, разные шансы на принятие, но все они отражают желание как-то порегулировать сферу интернет-компаний.

Самый простой проект предусматривает повышение сборов за обращение в антимонопольные органы за получением разрешения на покупку компаний. Он, соответственно, имеет очень высокие шансы пройти.

Правда, еще один законопроект фактически запрещает платформам с 500 тыс. месячной аудитории или, в случае с бизнес-сервисами, 100 тыс. активных подписчиков, покупать другие компании – точнее, он требует перед покупкой доказать, что эта компания не представляет собой конкурентную угрозу сервисам компаний. Надо отметить, что 500 тыс. месячных пользователей – это не очень большой сервис.

Законопроект с красивой аббревиатурой ACCESS (Augmenting Compatibility and Competition by Enabling Service Switching) собирается обязать сервисы гарантировать переносимость данных пользователей с платформы на платформу – хотя сложно себе представить, куда можно перенести данные профиля Facebook. Предполагается, что следить за этим будет FTC.

И еще два проекта касаются поведения компаний в части продвижения собственных сервисов, конкурирующих с аналогичными сервисами других компаний – то есть один собирается обязать Amazon разделиться так, чтобы одна компания не контролировала маркетплейс, на котором она же конкурирует своими товарами с другими компаниями, а другой планирует запретить Google отдавать предпочтение своим сервисам при ранжировании над сервисами Yelp, Booking и т.д. Впрочем, как раз второй может быть использован и за пределами Google.

В общем, как я уже неоднократно писал, всё это будет отрегулировано, причем вполне вероятно, что часть компаний будет разделена в угоду антимонопольным соображениям. И это они еще за Chrome не взялись.

Законодатели США рвутся порегулировать интернет-бизнес

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