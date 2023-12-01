Amazon вже випереджає UPS та FedEx

1 декабря 2023 г., 18:15

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Цього року Amazon планує доставити 5,9 млрд посилок, що на 13% більше, ніж торік, за даними Wall Street Journal. Це більше, ніж в UPS, яка очікує на 5,3 млрд посилок цього року, а також більше у порівнянні з FedEx, яка доставила 3,05 млрд за останній фінансовий рік. Однак слід додати, що U.S. Postal Service все ще випереджає всі ці три компанії за обсягами доставки посилок.

Варто зазначити, що це суттєва зміна розкладу сил порівняно з тим, що було кілька років тому, коли Amazon залежала від обох конкурентів у виконанні основної частини роботи з доставки. І сталося те, що колись вважалось навіть неможливим.

«Побоювання щодо руйнування галузі продовжують підживлюватися фантастичними – я ретельно вибрав це слово – статтями та звітами, – казав колишній генеральний директор FedEx Фред Сміт під час телефонної конференції з аналітиками у 2016 році. – Цілком ймовірно, що основними постачальниками послуг електронної комерції в осяжному майбутньому будуть UPS, Amazon та FedEx».

Однак вже у 2019 році Amazon і FedEx припинили співпрацю. При цьому у доходах UPS на Amazon припадає близько 11%.

Різке збільшення обсягів доставки Amazon відбулося в перші дні пандемії. Компанія витратила значні кошти на відкриття нових складів і логістичних центрів, подвоївши розмір своєї мережі. Вона також залучила малий бізнес у напрямку доставки. Ще у 2018 році Amazon запустила програму, за якою підприємці можуть розпочати власну франшизу з доставки її посилок стартувавши всього з 10 тис. дол. За словами колишніх керівників компанії, програма Amazon налічує близько 200 тис. водіїв у США, що допомогло швидко збільшити кількість посилок, які вона могла доставляти щодня.

І Amazon не планує зменшувати темпи. Раніше цього року було оголошено про плани подвоїти кількість пунктів доставки в день замовлення (мова про США). У липні цього року компанія повідомила, що доставила понад 1,8 млрд одиниць товарів учасникам програми Prime з доставкою в день замовлення або наступного дня. Це приблизно в чотири рази більше, ніж за той самий період 2019 року.

Оскільки частка Amazon у доставці збільшується, FedEx та UPS заявили, що в останні роки вони не змагаються за обсяги, а натомість зосередилися на доставці більш прибуткових посилок.

Однак слід додати, що хоча Amazon й перевершила конкурентів за обсягами адресної доставки, навряд чи вона повторить їх підхід у глобальному покритті, а також у доставці між клієнтами.

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