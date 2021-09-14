Дизайн «пикселями наружу» улучшил цветопередачу рефлективного дисплея

14 сентября 2021 г., 11:05

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Чтобы рефлективные экраны могли конкурировать с энергоёмкими цифровыми экранами, которые мы используем сегодня, изображения и цвета должны воспроизводиться ими со столь же высоким качеством. Исследователям уже удалось разработать сверхтонкий гибкий материал, передающий все оттенки, потребляя лишь десятую часть энергии стандартного светодиодного дисплея, но качество рефлективной цветопередачи до сих пор было далеко от оптимального.



В новой работе, опубликованной в журнале Nano Letters, команда из шведского Технического университета Чалмерса добилась существенного прогресса в этом направлении исследований.



Используя ранее изучавшийся ими пористый и наноструктурированный материал, содержащий триоксид вольфрама, золото и платину, инженеры из Чалмерса инвертировали его конструкцию, в результате чего цвета стали отображаться на рефлективном экране гораздо точнее.



Они разместили компонент, который делает материал электропроводящим, под пиксельной наноструктурой, воспроизводящей цвета, а не над ней, как это было раньше. Благодаря этому, наблюдатель теперь смотрит прямо на пиксельную поверхность, поэтому цвета видны ему гораздо чётче.



При изготовлении таких отражающих экранов требуются некоторые редкие металлы, в том числе золото и платина, но из-за того, что конечное изделие очень тонкие, их расход очень мал. Тем не менее, исследователи выражают надежду, что в конечном итоге им удастся ещё больше сократить объёмы потребления драгметаллов.



«Крупный промышленный игрок с необходимой технической компетенцией может, в принципе, начать разработку продукта с новой технологией в течение нескольких месяцев», – полагает один из авторов исследования, Андреас Далин (Andreas Dahlin). Помимо смартфонных и планшетных дисплеев, эта разработка может быть полезна для наружной рекламы, так как она обеспечивает экономию энергии и ресурсов по сравнению как с печатными плакатами, так и с движущимися цифровыми экранами.

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