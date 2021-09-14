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Продажи полупроводниковой индустрии вырастут в 2021 г. на 24%

14 сентября 2021 г., 10:25
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Продажи полупроводниковой индустрии вырастут в 2021 г. на 24%

Общие продажи пятнадцати ведущих полупроводниковых компаний в третьем квартале 2021 г. увеличатся на 7% «YoY», — полагают в IC Insights. Это позволит улучшить результат годиной давности с 111 до 119 млрд долл. Оставаясь в позитивной зоне, глобальные продажи полупроводников по итогам 2021 г. способны вырасти «год к году» на 24%.

С учетом стабильно нарастающего интереса к 5G-смартфонам, в том числе в преддверии высокого предновогоднего сезона, по итогам рассматриваемой календарной четверти существенный прирост продаж продемонстрируют Qualcomm и Apple.

По этой же причине, а также за счет повышенного спроса со стороны производителей серверов, ЦОД и корпоративного компьютинга, превышающий 10% рост продаж покажут ключевые производители памяти Samsung, SK Hynix и Micron.

Активное освоение передовых производственных процессов позволит третьему крупнейшему чипмейкеру — TSMC — улучшить продажи предыдущего года на 24%. Причем, уже во втором квартале 18% выручки компании принесли изделия, выполненные по нормам 5нм, а еще 31% — с детализацией 7нм.

Продажи AMD в третьем квартале увеличатся на 6%, а в целом за год способны показать рост в пределах 60%. На фоне перебоев в поставках процессоров Intel, интерес к изделиям AMD непрерывно растет. Со своей стороны, компания регулярно выстукает востребованные новинки — к примеру, выполненные по технологии 7нм процессоры Zen 3.

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