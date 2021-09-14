Южная Корея оштрафовала Google на 177 млн ​​долл. за блокировку настройки Android

14 сентября 2021 г., 11:53

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Как сообщает Reuters, Антимонопольный орган Южной Кореи оштрафовал компанию Alphabet на 207 миллиардов вон (176,64 млн долл.) за блокировку модифицированных версий операционной системы Android.



Это уже вторая история со штрафом правительства Сеула американского технологического гиганта меньше чем за месяц.



Комиссия по справедливой торговле Кореи (KFTC) заявила во вторник, что условия контрактов Google с производителями устройств злоупотребляют доминирующим положением на рынке, что ограничивает конкуренцию в сегменте мобильных ОС.



В заявлении Google говорится, что компания намерена обжаловать принятое постановление.



«Решение Корейской комиссии по справедливой торговле имеет большое значение в том смысле, что оно дает возможность восстановить в будущем конкурентную ситуацию на рынках мобильных ОС и приложений», - говорится в заявлении председателя KFTC Джо Сон Ука (Joh Sung-wook).



По мнению экспертов KFTC, Google препятствует конкуренции, заставляя производителей устройств соблюдать «соглашение о защите от фрагментации (anti-fragmentation agreement, AFA)» при подписании с ней ключевых контрактов относительно лицензий для магазинов приложений.



В соответствии с AFA производители не могли оснащать свои телефоны модифицированными версиями Android. По заявлению KFTC, это помогло Google закрепить доминирующее положение на рынке мобильных ОС.



Согласно постановлению, Google запрещено принуждать производителей устройств подписывать контракты AFA, что позволяет производителям использовать модифицированные версии ОС Android на своих устройствах.



В одном из приведенных случаев Samsung Electronics запустила умные часы с кастомизированной ОС в 2013 году, но перешла на другую операционную систему после того, как Google сочла этот шаг нарушением AFA, сообщает KFTC. В Samsung от комментариев отказались.

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