19 апреля 2022 г., 16:25

Міністерство цифрової трансформації України під час війни запускає нові послуги, збирає та передаємо кошти на українську армію, допомагаємо ЗСУ знищувати ворога та його техніку.



Після 50 днів війни Мінцифри запустило 6 онлайн-послуг, 1 цифровий документ та 1 мобільну гру.

Як заявив Михайло Федоров, голова Мінцифри, "Дія" подолала позначку в 17 мільйонів унікальних користувачів.



Також анонсовано те, що знову можна використовувати посвідчення водія і техпаспорт у застосунку "Дія". Така можливість відновлена. Адже на початку повномасштабного вторгнення рф в Україні задля безпеки були вимкнуті деякі реєстри. Саме тому цифрові документи та послуги були тимчасово недоступні в "Дії".



Зараз Єдиний держреєстр транспортних засобів МВС знову працює. Тож права і техпаспорт підтягнуться в Дію автоматично після авторизації в застосунку.

Де і як компаніям необхідно укріпити свій захист

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