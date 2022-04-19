Біржа EXMO більше не обслуговує клієнтів з росії та білорусі

19 апреля 2022 г., 15:45

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Біржа EXMO заявила про передачу частини бізнесу російським власником та припинення роботи з ринками росії та білорусі, після того як рф вторглася на територію України та розпочала повномасштабну війну.



«Це було складним рішенням для нас. Всі 8 років ми були зосереджені на створенні сильної спільноти криптоентузіастів по всьому світу, дотримуючись високих стандартів встановлених правил та надаючи високоякісні послуги всім нашим клієнтам, де б вони не проживали. Однак після вторгнення росії на територію України, EXMO.com, як глобальна група, прийнала відповідне рішення», заявив СЕО Сергій Жданов.



В угоду користувача EXMO.com були внесені правки, згідно з якими резиденти росії,та білорусі більше не зможуть реєструватися на платформі EXMO.com. А з 15 квітня 2022 року на EXMO.com було відключено пари з російським рублем.



Раніше повідомлялось, що криптовалютна біржа EXMO створила фонд Save Ukraine для збору коштів на допомогу громадянам України, які постраждали від війни. Власний внесок EXMO становить 1 млн дол., і станом на сьогодні зібрано 594 тис дол. шляхом крипто-внесків користувачів біржі.



Зараз платформа EXMO надає широкі можливості торгівлі та зберігання криптовалют для більш ніж 2 млн. трейдерів з усього світу. Біржа регулярно розширює свій функціонал, поповнює список активів для трейдингу та знайомить своїх користувачів із цифровими активами.

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