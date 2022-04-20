 
`

СПЕЦИАЛЬНЫЕ
ПАРТНЕРЫ
ПРОЕКТА

Какая часть сотрудников вашей компании основную часть времени работает удаленно?

Колонка

Геннадий
Армашула
Трест, который лопнул

BEST CIO

Определение наиболее профессиональных ИТ-управленцев, лидеров и экспертов в своих отраслях

Человек года

Кто внес наибольший вклад в развитие украинского ИТ-рынка.

Продукт года

Награды «Продукт года» еженедельника «Компьютерное обозрение» за наиболее выдающиеся ИТ-товары

  
Главная » Новости

Starlink відкриє представництво в Україні!

20 апреля 2022 г., 8:15

“Сьогодні ми отримали чергову позитивну новину - Starlink розпочав роботу над відкриттям представництва в Україні!”, написав у телеграмі Михайло Федоров, голова Мінцифри.

Він нагадав, що на самому початку війни звернувся до Ілона Маска з проханням надати Україні Starlink. Вже наступного дня була отримана позитивна відповідь від нього, а ще за тиждень - перші 500 станцій Starlink з безкоштовною прошивкою під Україну були на вже складі у Києві.

Сьогодні понад 10 тисяч станцій допомагають бути на зв'язку та підтримують роботу критичних енергетичних та телекомунікаційних об'єктів, закладів охорони здоров'я та навіть посівну кампанію, а також повертають до життя деокуповані території. “Зараз Україну вже майже неможливо представити без сучасної технології Starlink. І ця технологія стане ще доступнішою для українців”, підкреслив Федоров.

В ось Starlink розпочав роботу над розгортанням представництва в Україні.

Голова Мінцифри також наголосив, що зі свого боку надав доручення відповідним органам, щоб необхідні процедури з атестації, вимірювань та надання частот відбулися якнайшвидше.

Де і як компаніям необхідно укріпити свій захист

0 
 

Напечатать Отправить другу

Читайте также

  

Последние обсуждения

ТОП-новости

ТОП-блоги

ТОП-статьи

 

  •  Home  •  Рынок  •  ИТ-директор  •  CloudComputing  •  Hard  •  Soft  •  Сети  •  Безопасность  •  Наука  •  IoT

  