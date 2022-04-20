Starlink відкриє представництво в Україні!

20 апреля 2022 г., 8:15

“Сьогодні ми отримали чергову позитивну новину - Starlink розпочав роботу над відкриттям представництва в Україні!”, написав у телеграмі Михайло Федоров, голова Мінцифри.



Він нагадав, що на самому початку війни звернувся до Ілона Маска з проханням надати Україні Starlink. Вже наступного дня була отримана позитивна відповідь від нього, а ще за тиждень - перші 500 станцій Starlink з безкоштовною прошивкою під Україну були на вже складі у Києві.



Сьогодні понад 10 тисяч станцій допомагають бути на зв'язку та підтримують роботу критичних енергетичних та телекомунікаційних об'єктів, закладів охорони здоров'я та навіть посівну кампанію, а також повертають до життя деокуповані території. “Зараз Україну вже майже неможливо представити без сучасної технології Starlink. І ця технологія стане ще доступнішою для українців”, підкреслив Федоров.



В ось Starlink розпочав роботу над розгортанням представництва в Україні.



Голова Мінцифри також наголосив, що зі свого боку надав доручення відповідним органам, щоб необхідні процедури з атестації, вимірювань та надання частот відбулися якнайшвидше.

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