Дистрибутив Ubuntu Linux портирован на новые Mac M1

21 января 2021 г., 14:15

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С самого анонса новых компьютеров Macintosh на собственных ARM-процессорах Apple M1, разработчики приступили к переносу на эту высокопроизводительную платформу популярных операционных систем, таких как Windows. Теперь, благодаря фирме Corellium, владельцы таких машин получили возможность запускать на них Ubuntu, широко распространённый дистрибутив Linux.

Об этом в Twitter сообщил технический директор Corellium Крис Уэйд (Chris Wade).

«Linux теперь полностью совместим с Mac mini M1. Загрузка через USB полноценного десктопа Ubuntu (rpi). Сеть работает через брелок USB-С. Обновление включает поддержку USB, I2C, DART. Чуть позже сегодня мы опубликуем изменения в нашем GitHub и руководство», — написал он.

Corellium предлагает решения для виртуализации устройств и платформ ARM. В канун Нового Года она выиграла судебный процесс по иску Apple, связанный с инструментом, который позволяет виртуализировать систему iOS.

Модифицированная версия Ubuntu для M1 поддерживает полный пользовательский интерфейс, вдобавок к USB, I2C и DART — прежние порты Linux для новых Mac не обеспечивали этого.

Анонсированный порт находится ещё в статусе беты и имеет ряд ограничений, таких как отсутствие поддержки аппаратного ускорения. Необходимость иметь брелок USB-C для работы с сетью также представляет некоторое неудобство.

Тем не менее, возможность получить полноценную среду Linux на лучших, самых быстрых и энергоэффективных персональных компьютерах Apple, весьма интересна для пользователей и разработчиков. Даже учитывая, что процесс установки довольно сложен и может оказаться не под силу тем, кто не имеет опыта настройки Linux.

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