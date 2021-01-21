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Elcore Ukraine предлагает оборудование Trend Micro для пилотных проектов 

21 января 2021 г., 14:28
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Elcore Ukraine предлагает оборудование Trend Micro для пилотных проектов

Компания Elcore Ukraine сообщает о доступности клиентам новейшего демо-оборудования Trend Micro. Как утверждается, на данный момент, этот дистрибьютор единственный не только в Украине, но и на всём пространстве бывшего СНГ может предложить решения линейки TxOne для пилотных проектов.

В линейку TxOne входит EdgeFire – межсетевой экран нового поколения. Он обнаруживает и перехватывает киберугрозы, устанавливая защиту границ и сегментацию между сетями OT и подключенными производственными активами, эффективно предотвращая распространение угроз. EdgeFire также обеспечивает высокий уровень видимости активов и защищает устройства, на которых не установлены исправления, а также указывает на уязвимые устаревшие системы, чтобы минимизировать время простоя для установки исправлений или дополнительного обслуживания. Благодаря управлению критически важным оборудованием и реагированию на инциденты это решение помогает защитить производственную линию и обеспечить ее бесперебойную работу.

Также линейка защитных решений Trend Micro включает EdgeIPS – систему предотвращения вторжений «следующего поколения» (IPS), которая помогает промышленным средам решать растущие проблемы безопасности, обеспечивая видимость в OT, позволяет устанавливать фильтры для протоколов OT и добавляет другие функции в инструментарий обеспечения киберзащиты. Он защищает ключевые ресурсы, такие как программируемые логические контроллеры (ПЛК) и человеко-машинные интерфейсы (HMI), на сетевом уровне от кибератак, в том числе тех, которые используют червей и уязвимости, тем самым обеспечивая бесперебойную работу производственной линии.

Elcore Ukraine предлагает оборудование Trend Micro для пилотных проектов

Дополнительную информацию о компании и ее решениях вы можете найти на специальной странице http://ko.com.ua/elcore

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