Apple проиграла в суде стартапу Corellium

30 декабря 2020 г., 14:49

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В этот вторник, фирма Corellium одержала крупную юридическую победу над Apple, что будет иметь далекоидущие последствия для исследований безопасности iOS и других судебных процессов по защите авторских прав.



Федеральный судья штата Флорида отклонил выдвинутые Apple обвинения в нарушении её авторских прав программным обеспечением Corellium, которое помогает выявлять ошибки и дыры в защите продуктов Apple.

Стартап Corellium был основан в 2017 г. супружеской парой — Амандой Гортон (Amanda Gorton) и Крисом Уэйдом (Chris Wade). Разработанное им ПО предоставляет клиентам революционную возможность запускать «виртуальный iPhone» на настольных компьютерах для тестирования мобильной операционной системы iOS.

Суд постановил, что виртуальный iPhone фирмы Corellium не может считаться нарушением авторских прав, потому, что служит не созданию конкурирующих продуктов, но улучшению безопасности всех пользователей iPhone. Кроме того, это ПО является исследовательским инструментом, ориентированным на сравнительно небольшой контингент специалистов.

Apple два года назад пыталась поглотить Corellium, и когда это ей не удалось атаковала стартап в суде. В иске проданном в 2019 г. утверждается, что виртуальные iPhone, имеющие только самую базовую функциональность, необходимую для исследований безопасности, нарушают интеллектуальные права Apple.

Apple также заявила, что продукты Corellium, продаваемые без разбора кому угодно, представляют опасность, потому что обнаруженные ими недостатки безопасности могут быть использованы для взлома iPhone. Суд опроверг и это, установив, что Corellium осуществляет проверку потенциальных клиентов перед продажей им своей продукции.

Ещё пункт обвинения — в том, что Corellium создала своё ПО в обход процедур безопасности Apple, чем нарушает закон о защите авторских прав, DMCA — пока остаётся в силе.

Крупные компании, такие как Apple, обычно выигрывали процессы об авторском праве в прошлом, поэтому решение флоридского судьи стало неожиданностью для некоторых адвокатов. Оно было встречено с одобрением специалистами по компьютерной безопасности. Многие из них критикуют Apple за излишнюю защиту своей программной платформы, что по их мнению сдерживает прогресс в кибербезопасности.

На этих выходных издание Forbes назвало Corellium лучшим продуктом года в категории кибербезопасности.

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