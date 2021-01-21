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Qualcomm представила чипсеты для смартонов Snapdragon 870 5G

21 января 2021 г., 13:26

Qualcomm представила чипсеты для смартонов Snapdragon 870 5G

Компания Qualcomm Technologies анонсировала выход мобильной платформы Qualcomm Snapdragon 870 5G, которая, как сообщается, стала продолжением флагманского решения Snapdragon 865 Plus.

Новое решение включает в себя улучшенный процессор Qualcomm Kryo 585 с тактовой частотой основного ядра до 3,2 ГГц. Новый Snapdragon 870 обеспечивает всестороннее повышение производительности и насыщенный геймплей в сочетании с небывалыми игровыми возможностями Qualcomm Snapdragon Elite Gaming, поистине глобальными решениями 5G sub-6 ГГц и mmWave, а также сверхинтутивным ИИ.

«Созданный на волне успеха моделей Snapdragon 865 и 865 Plus, новый процессор Snapdragon 870 разрабатывался для решения специализированных задач OEM-производителей и мобильной отрасли, - сказал Кедар Кондап, вице-президент по управлению продуктами Qualcomm Technologies, Inc. - Snapdragon 870 будет использоваться сразу в нескольких флагманских устройствах ведущих производителей, включая Motorola, iQOO, OnePlus, OPPO и Xiaomi».

Ожидается, что коммерческие устройства на базе Snapdragon 870 будут анонсированы в первом квартале 2021 года.

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