Qualcomm представила чипсеты для смартонов Snapdragon 870 5G

21 января 2021 г., 13:26

Компания Qualcomm Technologies анонсировала выход мобильной платформы Qualcomm Snapdragon 870 5G, которая, как сообщается, стала продолжением флагманского решения Snapdragon 865 Plus.



Новое решение включает в себя улучшенный процессор Qualcomm Kryo 585 с тактовой частотой основного ядра до 3,2 ГГц. Новый Snapdragon 870 обеспечивает всестороннее повышение производительности и насыщенный геймплей в сочетании с небывалыми игровыми возможностями Qualcomm Snapdragon Elite Gaming, поистине глобальными решениями 5G sub-6 ГГц и mmWave, а также сверхинтутивным ИИ.



«Созданный на волне успеха моделей Snapdragon 865 и 865 Plus, новый процессор Snapdragon 870 разрабатывался для решения специализированных задач OEM-производителей и мобильной отрасли, - сказал Кедар Кондап, вице-президент по управлению продуктами Qualcomm Technologies, Inc. - Snapdragon 870 будет использоваться сразу в нескольких флагманских устройствах ведущих производителей, включая Motorola, iQOO, OnePlus, OPPO и Xiaomi».

Ожидается, что коммерческие устройства на базе Snapdragon 870 будут анонсированы в первом квартале 2021 года.

