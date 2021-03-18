Директором з інформаційних технологій ДТЕК стає Дмитро Осика

18 марта 2021 г., 11:35

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Дмитра Осику призначено директором з інформаційних технологій компанії ДТЕК. До цього він працював керівником програми цифрової трансформації MODUS та очолював ІТ-дирекцію в компанії «ДТЕК Сервіс». Введення посади ІТ-директора є частиною трансформації ДТЕК в рамках «Нової стратегії 2030», яка була презентована в грудні 2020 р.

За плечима Дмитра Осики 19-річний досвід роботи у галузі інформаційних технологій. Останні 15 років він працює у бізнес-структурі ДТЕК, пройшовши шлях від програміста до керівника інформаційних та цифрових технологій компанії. Має вищу освіту за спеціальностями «Комп'ютерно-інформаційні технології та автоматика» та «Економіка та менеджмент», а також отримав MBA в Києво-Могилянській бізнес-школі та INSEAD.

«Covid-19 радикально прискорив цифрову трансформацію суспільства, показавши наскільки вразливим може бути бізнес, який не сприймає всерйоз важливість цифровізації процесів, – зазначив Дмитро Сахарук, виконавчий директор ДТЕК. – ІТ-рішення все глибше інтегруються у бізнес та виробничі процеси компаній, безпосередньо впливаючи на їхню ефективність. ДТЕК запустив масштабну програму цифрової трансформації, щоб досягти амбітної мети – стати цифровим підприємством в перспективі 2025+ року. Впевнений, що Дмитро та його команда реалізують цілу низку проєктів для втілення цієї мети».

Дмитро Осика працює в ДТЕК з дня заснування компанії, успішно розвивав ІТ-підрозділи, ефективно вирішуючи завдання зниження експлуатаційних витрат та підвищення ефективності бізнесу. Окрім реалізації ІТ-стратегії ДТЕК, Дмитро Осика також продовжить координувати роботу програми цифрової трансформації MODUS, яку очолює з 2018 р. В рамках цієї програми він відповідає за розробку системи управління й бачення цифровізації бізнес-напрямків та функціональних підрозділів, впровадження цифрових рішень.

«Роль ІТ директора сьогодні трансформувалася з експерта в технологіях на бізнес-стратега. Так само й ІТ – вже не просто сервіс, а драйвер підвищення ефективності для бізнесу, конкурентна перевага й джерело нових ідей. На позиції директора моя мета створити технологічну основу, щоб пришвидшити перехід ДТЕК до нових моделей прийняття рішень на основі даних, стати цифровим підприємством, де люди і технології ефективно співпрацюють, а також з допомогою ІТ створювати нові цінності для бізнесу», – зазначив Дмитро Осика, директор з інформаційних технологій ДТЕК.

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