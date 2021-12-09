«Корум Світло шахтаря» протестував у своїй приватній мережі 5G дистанційне управління транспортним засобом

9 декабря 2021 г., 16:45

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На машинобудівному заводі «Корум Світло шахтаря» (ДТЕК Енерго) у Харкові проведено успішні тести рішення для віддаленого керування транспортними засобами через мережу 5G. Тестування електромобіля відбулося в рамках реалізації першого в Україні пілотного проекту цифрового підприємства Smart Factory 5G.

Рішення працює у мережі Private Network 5G, яку компанії Vodafone та Ericsson розгорнули на заводі. Інновація дає змогу замінити традиційну виробничу лінію безпілотними візками, що програмуються під потреби конкретного підприємства, та суттєво оптимізувати процес виробництва. Дистанційне управління підвищує безпеку персоналу, адже оператор електромобіля працює в безпечному місці й виконує роботи підвищеної небезпеки без ризику для життя.

Через відеокамери електромобіля оператор віддаленого центру управління бачить повну HD-картину того, що відбувається навколо, а вбудований в електромобіль 5G-модем забезпечує високу швидкість обміну даними. Електромобіль миттєво реагує на команди оператора із затримкою лише 0,02 секунди. Таким чином, оператор відчуває ефект безпосереднього керування так, ніби він перебуває за кермом транспортного засобу особисто, а не дистанційно.

Подібне рішення вже використовують на заводі Factory 56 у Зіндельфінгені концерну Daimler, де до виділеної мережі 5G компанії Ericsson підключені ручні інструменти та безпілотні візки для оптимізації процесу збирання автомобілів.

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