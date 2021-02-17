Решение SAP помогло ДТЭК повысить эффективность ремонтных бригад до 15%

17 февраля 2021 г., 12:52

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Команда специалистов ДТЭК в сотрудничестве с SAP разработали и внедрили в «ДТЭК Сети» ИТ-решение «Мобильные бригады», включающее SAP Multiresource Scheduling (SAP MRS) и мобильное приложение для коммуникаций между диспетчерским центром и ремонтными бригадами.

SAP MRS – цифровое решение для сервисного и технического обслуживания оборудования, а также ведения проектов, позволяющее управлять планированием и распределением человеческих и производственных ресурсов на уровне рабочих мест и бригад, в том числе, оценкой квалификации, доступности, загрузки и других параметров.

С помощью SAP MRS планирование загрузки ремонтных бригад, а также наличия и расхода материалов у операторов систем распределения «ДТЭК Сети» осуществляется автоматически, с учетом их доступности и местоположения; формирование листов осмотра происходит в электронном виде, а фиксация результатов замеров – в режиме реального времени.

ИТ-решение позволяет до 15% ускорить выполнение ремонтов сети и, тем самым, сократить время пребывания киевлян без света во время аварийных отключений.

Сотрудники ремонтных бригад через мобильное приложение на планшете получают информацию о пункте назначения, видах работ, которые нужно выполнить, и материалах, которые необходимо иметь при себе для устранения поломки. Информация, необходимая для планирования и распределения ресурсов, поступает из SAP MRS. После проведения ремонта через мобильное приложение на планшете рабочий отчитывается диспетчеру о поломке и выполненных работах. Это существенно экономит время на заполнения бумажных отчетов и дает возможность оперативнее реагировать и устранять неисправности. В частности, теперь ремонтные бригады на 20 мин быстрее реагируют на сбои и неисправности в электросети.

В пилотном проекте в ДТЭК Киевские электрические сети внедрение SAP MRS позволило втрое сократить время на аудит выполненных ремонтных работ, впятеро уменьшить время на их регистрацию. Также «Мобильные бригады» позволили компании повысить оперативность и точность планирования, в т.ч. маршрутов, внеплановых операций, а также учет использованных материалов и проверки запасов материалов на складе. Сейчас у компании есть возможность контролировать и управлять трудозатратами: все данные в режиме реального времени передаются напрямую в ERP-систему (SAP ERP).

«Мы внедряем ИТ-решения в работы бригад, чтобы наш сервис для клиентов становился быстрее и качественнее. В 2020 г. мы начали использовать эту технологию в Киеве, в 2021-22 гг. планируем масштабировать ее в Днепропетровской, Киевской, Одесской и Донецкой областях», – говорит Иван Гелюх, генеральный директор «ДТЭК Сети».

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