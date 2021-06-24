Тестовый фрагмент сети 5G впервые в Украине запущен на промышленном предприятии

24 июня 2021 г., 15:45

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Оператор связи «Vodafone Украина» совместно с компаниями ДТЭК и Ericsson объявили о старте проекта Smart Factory 5G на машиностроительном заводе «Корум Свет шахтера» в Харькове, производящем горно-шахтное оборудование. В рамках проекта партнеры начали развертывание частной технологической сети (Private Network) связи 5G, в которую будут интегрированы мобильные устройства, производственное оборудование, различные управляющие устройства и системы удаленного и автоматизированного управления.

Технологическая 5G-сеть Ericsson позволит автоматизировать производственные процессы. Впервые в Украине будет протестировано дистанционное управление, диагностика оборудования и зданий с помощью дронов и камеры 360°. Кроме оптимизации производственных процессов, запуск решений повысит уровень промышленной безопасности – многие операции смогут выполняться удаленно, а своевременный мониторинг – предупреждать возможные аварийные ситуации.

«Одна из стратегических целей ДТЭК – трансформация в цифровое предприятие, где люди и технологии слаженно взаимодействуют. Для этого была запущена специальная программа Modus, координирующая цифровую трансформацию всех направлений бизнеса ДТЭК, – комментирует Ильдар Салеев, генеральный директор "ДТЭК Энерго". – Таким проектом для нашего машиностроительного направления является первая в Украине Smart Factory 5G на заводе "Корум Свет шахтера". В ней мы сможем использовать дроны для обследования труднодоступных мест на предприятии, улучшить процесс онлайн-сдачи оборудования для клиента. Это лишь первые пилотные направления, ведь возможности 5G гораздо шире. В перспективе мы планируем ими воспользоваться и дистанционно получать данные с комбайнов, работающих в шахтах, а также вести полный мониторинг работы станков на заводе для оптимизации загрузки оборудования».

В проекте задействовано решение Ericsson Dedicated Networks, которое включает ядро сети Enterprise Core и систему радиодоступа с использованием Ericsson Radio Dot System.

Ericsson Enterprise Core – виртуализированное, легко масштабируемое решение, которое может обеспечить подключение до 50 тыс. абонентов. Завод «Корум Свет шахтера» будет оснащен частной сетью 5G и подключен к общей инфраструктуре корпорации благодаря надежным каналам связи Vodafone.

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