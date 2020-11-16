Детали о суперкомпьютерном кластере в LLNL для проведения исследований по COVID-19

16 ноября 2020 г., 13:30

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Мы уже писали о развертывании дополнительного кластера в Ливерморской национальной лаборатории им. Лоуренса (LLNL) для расширения имеющихся вычислительных возможностей в целях ускорения поиска лекарственных средств против вируса SARS-CoV-2. И вот компания Super Micro Computer, разработавшее это решение, представила детали о нем.



В поставленном Supermicro решении задействованы 4-узловых сервера, (кластером "Ruby") на базе усовершенствованных чипов Second Intel Xeon Platinum со встроенным ускорителем искусственного интеллекта, а также встроенной памяти емкостью 192 ГБ. В общей сложности этот кластер включает в себя почти 85 тысяч ядер, что позволяет достичь максимальной производительности порядка 6 петафлопс. Задействовано 26 стоек, в каждой из которых установлено по 12 серверов TwinPro размером 2U (64 узла), что обеспечивает в итоге более 1500 узлов.



Отмечается, что используемые шкафы с высокой плотностью размещения оборудования в сочетании с жидкостным охлаждением существенно повышают компактность центра обработки данных и снижают расходы на электроэнергию. Жидкостное охлаждение может обеспечивать сокращение ССВ на величину до 40-50% за счет снижения частоты использования устройств кондиционирования воздуха и охлаждающих вентиляторов.



Компания Supermicro организовала, протестировала и оптимизировала интеграцию на стоечном уровне и поставила в LLNL целостные полнофункциональные системы, готовые к работе непосредственно после подключения.



"Выбор в пользу усовершенствованных двухпроцессорных серверов TwinPro и Ultra размером 2U, предлагаемых компанией Supermicro, был обусловлен их предельно высокой плотностью, а также поддержкой задач, требующих больших объемов вычислений, и подходу Building Block Solutions, обеспечивающему гибкую компоновку серверов, что позволяет LLNL сформировать оптимальную конфигурацию кластера в соответствии со своими потребностями, — заявил президент и генеральный директор компании Supermicro Чарльз Льян (Charles Liang). — Мы признаем значимость работы LLNL, направленной на поддержку исследований, связанных с катастрофической глобальной пандемией, и содействие в поиске вакцины против COVID-19".



Суперкомпьютерный кластер, финансируемый в рамках перспективной программы моделирования и вычислений Национального управления по ядерной безопасности (NNSA), программы многоплановых и институциональных вычислений (M&IC) указанной лаборатории и Закона об оказании помощи и экономической безопасности в связи с распространением коронавирусной инфекции (CARES), будет использоваться для незасекреченной планомерной работы в поддержку Программы управления ядерным арсеналом NNSA, открытой научной работы LLNL и поиска лекарственных препаратов и оригинальных антител для борьбы с вирусом SARS-CoV-2, являющимся источником пандемии COVID-19.



"Ruby предоставляет существенный вычислительный ресурс в нашей открытой зоне сотрудничества, где наблюдается значительный рост спроса благодаря увеличению объемов дистанционной работы и расширению масштабов внешнего сотрудничества, — отметил исполняющий обязанности руководителя программы ASC в LLNL Крис Клаус (Chris Clouse). — Такой ресурс, как Ruby, предоставляет площадку для эффективного использования опыта и инструментов открытого сообщества в тех областях, которые имеют важное значение для реализации наших программных задач".

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