SAS Viya вошла в число передовых платформ для машинного обучения

16 ноября 2020 г., 14:12

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Отчет IDC MarketScape называет SAS Viya в числе лучших платформ для машинного обучения. Эксперты подчеркивают, что SAS Viya обеспечивает непрерывный процесс интеллектуального анализа данных и машинного обучения с помощью интерактивного и программного интерфейса. Также агентство отмечает сильные стороны SAS в приложениях ИИ, которые обеспечивают работу как со структурированными данными, так и с текстовой информацией и фото/ видео данными, используя максимум от классического машинного обучения, текстовой аналитики и компьютерного зрения.

Ссылаясь на возможности модернизированной платформы SAS Viya, IDC делает акцент на том, что SAS централизует управление всеми моделями с открытым исходным кодом и написанных на SAS, обеспечивая полную прозрачность и контроль над всей деятельностью по моделированию. А также упрощает развертывание моделей, помогая преодолеть критическую «последнюю милю» аналитики, и предлагает централизованный репозиторий для мониторинга и управления эффективностью всех аналитических моделей.

«Успех на быстро развивающемся рынке программных платформ для ИИ требует от поставщиков передовых программных платформ для машинного обучения продолжать инновации и предоставлять инструменты, помогающие клиентам ускорить разработку, внедрение и мониторинг моделей машинного обучения, – комментирует Давид Шубмел, директор по исследованиям программных платформ для ИИ компании IDC. – Сильные стороны SAS – в продуктовых и бизнес-стратегиях, в темпах исследований и разработок, производительности и соответствии потребностям клиентов».

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