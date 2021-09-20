Supermicro представила стоечную облачную инфраструктуру Plug & Play

20 сентября 2021 г., 16:15

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Компания Super Micro Computer запустила бесплатную программу тестирования и проверки удаленного доступа JumpStart (16+) для облачной инфраструктуры Supermicro Rack Plug & Play.



Производитель заявил, что теперь с облачной инфраструктурой Supermicro Rack Plug & Play больше не нужно разрабатывать и развертывать собственные облачные решения. К услугам клиентов готовая конфигурация серверов, ПО, сетей и сопутствующих услуг мирового класса, уже настроенная и проверенная на стоечном уровне. С помощью программы Supermicro JumpStart пользователи могут самостоятельно провести тестирование и проверку удаленного доступа для своих рабочих нагрузок перед развертыванием облачного решения.



Затраты клиентов на облачные решения продолжают расти, многие из них ищут способы перенести рабочие нагрузки из облака на более дешевую внутреннюю инфраструктуру. Тем не менее, мало кому хочется заниматься разработкой собственных решений для этого. Компания Supermicro в сотрудничестве с компаниями RedHat и Intel предлагают готовую систему для создания масштабируемой облачной инфраструктуры за считанные дни, а не недели или месяцы. Базовую конфигурацию можно приобрести сразу или взять в аренду примерно за 3 тыс долл. в месяц. Модель фиксированной платы исключает непредвиденные расходы на использование - чем дольше вы пользуетесь решением, тем выше экономия.



"Стоечная облачная инфраструктура Plug & Play от компании Supermicro радикально меняет модель стоимости и производительности для современного предприятия, - сказал Чарльз Лян, президент и генеральный директор компании Supermicro. - Полностью готовые к работе стоечные системы, включая оборудование и программное обеспечение, обеспечивают быстрое развертывание и подключение систем к сети. С данной программой наши клиенты экономят время и деньги на проектирование и создание индивидуальных решений. Предлагаемая нами программа JumpStart предусматривает использование процессоров Intel, постоянной памяти Intel Optane, флеш-памяти NVMe и сетей 100GbE, гарантируя высокую производительность. За счет использования контейнерной платформы RedHat OpenShift и конфигурации JumpStart для бесплатного удаленного тестирования и проверки доступа клиенты могут сразу же приступить к работе в высокопроизводительном масштабируемом локальном облаке".



Supermicro JumpStart - это конфигурация начального уровня в портфеле решений стоечной облачной инфраструктуры Supermicro Plug & Play, которые предусматривают расширение производительности, модульности, емкости и конструкции. Эти готовые решения уже включают в себя стоечную инфраструктуру, набор кабелей, устройств питания и охлаждения для упрощения масштабного развертывания решения, поддерживая работу с сотнями виртуальных узлов и контейнеров, при этом совокупная стоимость владения на 70% ниже*, чем при размещении инфраструктуры в облачных сервисах.



"Ведущая в отрасли корпоративная платформа Kubernetes от Red Hat OpenShift обеспечивает согласованность действий при создании, развертывании и управлении приложениями в инфраструктуре любого масштаба, - отметил Джо Фернандес, вице-президент и генеральный менеджер Core Cloud Platforms, Red Hat. - Возможности платформы OpenShift, процессоров Intel и облачной инфраструктуры Supermicro позволяют сократить расходы и не только лучше распределять рабочие нагрузки, но и удовлетворять будущие потребности роста по мере необходимости. Мы рады сотрудничать с компаниями Supermicro и Intel для оказания поддержки клиентам при работе с открытым гибридным облаком".



"Сотрудничество компаний Intel и Supermicro направлено на создание полностью сконфигурированного и готового к работе кластера систем с новейшими процессорами Intel Xeon для тестирования инновационных программных решений, - говорит Роуз Скулер, корпоративный вице-президент компании Intel по международным продажам центров обработки данных. - Масштабируемые процессоры Intel Xeon 3-го поколения со встроенным ускорением на основе технологий искусственного интеллекта обеспечивают возможность появления нового класса приложений с выдающейся производительностью".



Компания уверяет, что с помощью бесплатной программы тестирования удаленного доступа Supermicro JumpStart клиенты компании могут проверить работу своих приложений и получить практический опыт работы с облачным решением. Достаточно перейти на портал Supermicro JumpStart, зарегистрируйтесь и получите доступ к системе через защищенный канал связи.



Конфигурация Supermicro JumpStart базируется на многоузловой системе BigTwin в форм-факторе 2U с четырьмя узлами, процессорами Intel Xeon Scalable 3-го поколения (до 320 ядер), 16 ТБ памяти, хранилищем All-Flash NVMe PCI-E 4.0 объемом 736 ТБ на систему, а также с тремя системами Ultra в форм-факторе 1U с хранилищем All-Flash NVMe PCI-E 4.0 объемом до 1,1 ПБ, коммутатором 100GbE для NVMe-oF и коммутатором 25GbE, обеспечивающими превосходную производительность хранения данных на локальном объекте. Это уменьшенная версия эталонной архитектуры Supermicro Red Hat OpenShift, отличающейся высокой плотностью размещения. В основе данного решения лежит Red Hat OpenShift - ведущая в отрасли корпоративная платформа Kubernetes. Доступны дополнительные конфигурации стоечной облачной инфраструктуры Supermicro Plug & Play на базе платформ Supermicro Ultra, SuperBlade, CloudDC и платформ периферийных вычислений, оптимизированные для повышения эффективности, масштабируемости и производительности.

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