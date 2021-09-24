Supermicro открыла новый центр для поддержки облачных и корпоративных PnP-систем

24 сентября 2021 г., 14:21

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Компания Super Micro Computer сообщила о запуске нового объекта в составе своего территориально-распределенного американского головного кампуса в Сан-Хосе (шт. Калифорния).



Как отмечается, в новом центре с площадью 18 500 кв. м клиенты могут взаимодействовать с инженерно-техническими специалистами Supermicro, получая доступ к физическому центру обработки данных для разработки, тестирования и создания надлежащего баланса сценариев выполнения рабочих заданий на локальном, колокационном и общедоступном облачном уровнях, оптимизированных для решения корпоративных задач завтрашнего дня. По уверению вендора, здесь новые технологии, включая искусственный интеллект и машинное обучение (ИИ/МО), 5G Edge и программно-аппаратное обеспечение On-Prem Cloud (локальное облако), могут быстро внедряться и тестироваться на выполнение самых сложных рабочих задач. Штаб-квартира компании Supermicro в Кремниевой долине имеет более 12 зданий общей площадью более 140 тыс. кв. м, обеспечивающих поддержку инженерно-технического, производственного и клиентского обслуживания.



"Мы рады ввести в действие объект B23 с его командным центром и автоконфигуратором в сердце Кремниевой долины для поддержки наших партнеров на облачном и корпоративном уровнях, - заявил президент и генеральный директор компании Чарльз Льян (Charles Liang). - Компания Supermicro, основанная 28 лет назад в США, является одним из ведущих в мире производителей серверов и информационных хранилищ. Мы поставляем своим клиентам исключительно лучшие продукты и услуги и продолжаем расширять спектр предлагаемых нами решений в целях удовлетворения инфраструктурных потребностей широкого круга клиентов. Новый объект будет ориентирован на комплексные ИТ-решения, включая программное обеспечение, усовершенствованное жидкостное охлаждение, самонастраиваемые (plug and play, PnP) системы стоечного уровня с рациональным использованием наших проверенных на рынке решений для серверов и хранилищ".



Кроме того, на этом новом объекте будет вырабатываться собственная экологически чистая электроэнергия с применением топливных элементов на двух мегаваттных электростанциях, снабжаемых исключительно природным газом с использованием серверов Bloom Energy, которые дополнят уже имеющиеся у компании Supermicro мощности. Данное сооружение задумано как ресурсосберегающий объект энергоэффективного и экологического строительства (LEED), использующий меньше воды и электроэнергии.



Новый корпус предназначен для сборки большого числа кластеров и стоек, где в рамках комплексного решения может потребоваться водяное охлаждение для серверных систем. В связи с повышением спроса на продукцию Supermicro потребовалось расширение мощностей для обеспечения своевременного исполнения крупных заказов, содержащих самые передовые технические решения. Кроме того, для реализации новой программы Rack Plug and Play компании Supermicro необходима быстрая поставка определенных систем, которые необходимо тестировать как единое целое, что потребует большой площади для временного размещения оборудования. Эти системы обеспечивают высочайший уровень интеграции и тестирования производства серверов - L12. Благодаря выделенной площади рабочая группа по обеспечению услуг стоечной интеграции может одновременно работать над несколькими многостоечными клиентскими системами, что обуславливает повышение пропускной способности. Также отмечается, что объединение R&D, производства и разработки комплексных решений под одной крышей ускоряется процесс исполнения и доставки заказов клиентам, что позволит им быстрее внедрять у себя передовые технологии для решения сложных ИТ-задач.

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