Держспецзв’язку суттєво розширила перелік ворожого софту

16 июня 2026 г., 17:25

Державна служба спеціального зв’язку та захисту інформації розширила Перелік забороненого до використання програмного забезпечення та комунікаційного (мережевого) обладнання з 40 до 416 позицій.

Зокрема, до оновленого Переліку додано програмне забезпечення Dr.Web та Kaspersky Lab, а також продукти, що реалізуються під торгівельними марками 1С та BAS.

Оновлення Переліку відбулося за результатами системної роботи Департаменту державного контролю у сфері захисту інформації та кіберзахисту Адміністрації Держспецзв’язку. Фахівці Служби провели детальний аналіз чинних рішень Ради національної безпеки і оборони України (РНБО), введених у дію відповідними Указами Президента України, а також опрацювали новітні санкційні рішення.

Розширення Переліку є важливим кроком для зниження ризиків використання програмного забезпечення, пов’язаного з підсанкційними особами, та посилення кіберзахисту державних інформаційних ресурсів.

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