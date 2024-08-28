Китайська Tecno представила концепт складаного смартфону з діагоналлю 10 дюймів

28 августа 2024 г., 17:42

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Як повідомляє GSMArena, компанія Tecno продемонструвала Phantom Ultimate 2 - концепт смартфона, екран якого розгортається до 10 дюймів по діагоналі.



Сучасні горизонтальні складані пристрої вже розмивають межу між смартфонами та невеликими планшетами, але Phantom Ultimate 2 пропонує ще більший екран, який конкурує з повнорозмірними планшетами. Користувач може розгорнути його з 6,48-дюймового екрану в складеному стані до 10-дюймового. При цьому використовується LTPO OLED з роздільною здатністю 1620x2880 пікселів і співвідношенням сторін 4:3.



Tecno стверджує, що Phantom Ultimate 2 є першим складаним планшетом з технологією TDDI, яка розміщує драйвер дисплея і сенсорний датчик на одному чипі. Пристрій також підтримує функцію наведення екрана і є напрочуд тонким - лише 11 мм у складеному стані. Все це завдяки самостійно розробленому компанією механізму з подвійним шарніром. Tecno протестувала складний шарнірний механізм на 300 000 складань. При цьому також зазначається, що компанія розробила найтоншу кришку акумулятора для смартфонів, яка має товщину лише 0,25 мм.



Подвійні шарніри також допомагають мінімізувати складку екрана посередині дисплея. Tecno передбачає кілька унікальних варіантів використання Phantom Ultimate 2, включаючи модель ноутбука зі складеною нижньою половиною з клавіатурою для нотаток. У режимі «намету» дві рівні частини дисплея розташовуються на протилежних сторонах для безперешкодного ведення розмов на двох екранах віч-на-віч з прямим перекладом.



Великий 10-дюймовий екран Phantom Ultimate 2 також підтримує багатовіконний режим, який дозволяє запускати три або більше додатків одночасно, що полегшує роботу в багатозадачному режимі.



Компанія Tecno ще не розкрила точних планів щодо запуску свого першого пристрою, що складається втричі.

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