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«Держспецзв’язку» повідомляє, що великі VPN-сервіси припиняють співпрацю з агресором

4 марта 2022 г., 15:25

«Національна поліція України» повідомляє, що найбільші VPN-сервіси відгукнулися на прохання кіберполіції припинити співпрацю з агресором. Сервіси KeepSolid, ProtonVPN, Windscribe, здійснюють фільтрацію трафіку та блокують пропагандистські сайти РФ.

Загалом понад десять VPN-сервісів надають допомогу кіберполіції та попереджають DDoS-атаки на українські вебресурси. Крім цього KeepSolid та ProtonVPN переказують до 30% власних прибутків на потреби української армії, а Vpnunlimited надає рік безплатного користування своїми послугами для громадян України.

Де і як компаніям необхідно укріпити свій захист

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