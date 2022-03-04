«Укрпошта» відновлює авіасполучення до США, доставлятиме в Україну гуманітарну допомогу

4 марта 2022 г., 13:05

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«Укрпошта» спільно з партнером – українською авіакомпанією WindRose в рамках чартерної програми підтримки малого та середнього бізнесу відновили доставку відправлень до США через Польщу. Чартер доставлятиме експорт до Нью-Йорка раз на тиждень, а на зворотному шляху буде доставляти в Україну гуманітарну допомогу.

Перший рейс сполученням Варшава-Нью-Йорк заплановано на 8 березня. «Укрпошта» планує, що такі рейси для перевезення експорту та гуманітарної допомоги стануть регулярними.

В США компанія Dnipro виступає консолідатором та вантажним агентом по прийманню всіх вантажів на свій склад та підготовці вантажу для перевезення. Гуманітарні вантажі приймаються на адресу в USA: 645 West 1st Avenue, Roselle, NJ 07203. З питань габаритних обмежень та додаткової інформації прохання звертатись за телефонами +1(908)241-2190, +1(888)336-4776 [email protected] До перевезення приймаються медичні засоби та продукти харчування. На всіх коробках слід вказувати «UkrPoshta Dnipro LLC/ Humanitarian Aid».

Доставка гуманітарних вантажів із Польщі до України й до місця призначення «Укрпошта» здійснить за власний кошт. Компанія Globe Air Cargo як генеральний агент (GSSA) авіакомпанії WindRose на території США бере на себе виконання всіх необхідних робіт із організації бронювання та координації обслуговування вантажу в аеропорту відправлення.

«Ми знайшли можливість підтримати тисячі українських підприємців, аби вони не залишилися без роботи та могли доставляти свої товари на глобальні торговельні майданчики, зокрема на Amazon та Etsy. Оскільки ці маркетплейси долучилися до санкцій проти Росії і заблокували російських продавців, вважаю правильним скористатися ситуацією українським підприємцям і запропонувати свої товари світові. Крім того, чартер на шляху із США до України буде перевозити гуманітарну допомогу від міжнародної спільноти. Це продукти харчування, медичні засоби. На один рейс можна буде завантажити до 40 тонн гуманітарної допомоги. Закликаємо фонди і організації допомогти з коштами для відправки гуманітарних вантажів в нашу державу. Україна потребує вашої підтримки», – відзначив генеральний директор Укрпошти Ігор Смілянський.

Доставка відправлень із території України до Варшави здійснюватиметься наземним транспортом, попередньо вони пройдуть необхідне митне оформлення на території України. «Укрпошта» нині забезпечує прийом посилок по всій території України, де це безпечно для працівників та клієнтів, та доставку основними магістралями із областей Західної України, а також магістралями із декількох ключових міст України для відправки посилок за кордон.

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