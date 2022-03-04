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Офіційна заява компанії NETSCOUT щодо війни в Україні

4 марта 2022 г., 15:51
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Усі ми в компанії NETSCOUT уважно слідкуємо за трагічними подіями, які розгортаються в Європі після російського вторгнення в Україну. Як і всі люди по всьому світу, ми шоковані жахливою та немотивованою агресією і людськими втратами.

Відповідно до санкцій США та Великобританії NETSCOUT припинив усі продажі, підтримку та послуги російським компаніям.

Для NETSCOUT одним з найважливіших і основних обов’язків, як компанії, завжди була підтримка клієнтів по всьому світу, в тому числі в Україні, захист їхніх мереж за допомогою виявлення та пом’якшення наслідків кібератак/DDoS. І ми продовжуємо це робити.


Ми і наші співробітники розуміємо, що є тисячі українців, які втратили все – від зниклих безвісти близьких до руйнування рідних міст та країни в цілому. Багатьом не залишається іншого вибору, окрім як тікати й намагатися уникнути зон конфлікту. Ті, хто постраждав від війни, потребують нашої допомоги. З цією метою NETSCOUT також зробив корпоративний внесок до організації Save the Children, яка надає пряму невідкладну допомогу Україні.

Наші думки з людьми які зараз у Україні та з тими людьми, які були вимушені покину країну через конфлікт.

Компанія NETSCOUT разом з офіційним дистриб’ютором на території України, компанією NWU, готові надавати послуги з захисту критичної інфраструктури (виявлення та пом’якшення наслідків кібератак/DDoS).

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Все буде Україна!!!

Де і як компаніям необхідно укріпити свій захист

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