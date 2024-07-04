4 июля 2024 г., 15:25

Уряд ухвалив постанову, відповідно до якої держава зможе закуповувати дрони українського виробництва через закритий функціонал Prozorro, інформує Михайло Федоров, міністр цифрової трансформації.

Це логічний крок розвитку прозорості та збільшення ефективності закупівель дронів. У виробників будуть рівні умови доступу до державних контрактів, а завдяки конкуренції держава зможе вигідніше закуповувати дрони. Для виробників це можливість активніше розвиватися, створювати робочі місця і масштабувати виробництво в десятки разів.

Нагадаємо, у лютому уряд вперше дозволив купувати дрони через закритий функціонал Prozorro. Але тоді ця процедура стосувалась масових дронів іноземних виробників, як-от Mavic, Autel та Matric. Тепер її розширили й на українських виробників.

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