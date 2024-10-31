Хмара GigaCloud на 60% базується на платформах Lenovo 

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Один з найбільших українських хмарних провайдерів зробив ставку на побудову своєї платформи, використовуючи сервери та системи зберігання Lenovo.

Заснована 2016 року компанія GigaCloud є провідним постачальником публічних і приватних хмарних рішень, включно з Dedicated IaaS, послугами резервного копіювання та відновлення, інфраструктурою віртуальних робочих столів, хмарою GPU для штучного інтелекту й інших високонавантажених процесів. Провайдер постачає спеціалізовані хмарні сервіси державним, сільськогосподарським, медичним, фінансовим сегментам та IT-сектору. Розташовуючись у ЄС та Україні, GigaCloud обслуговує понад 1500 клієнтів та 250 бізнес-партнерів за допомогою мережі, що складається з більш ніж 80 дата-центрів. Послугами, заснованими на інфраструктурі GigaCloud, щоденно користуються понад 20 млн осіб.

Також слід додати, що GigaCloud двічі визнавалася найкращим IaaS-провайдером в Україні. Завдяки великому попиту на послуги компанії, її середнє річне зростання становить 40%, що відкриває перед провайдером нові можливості для розширення діяльності як у нашій країні, так і за її межами.

Оскільки приватні та публічні хмарні сервіси GigaCloud користуються дедалі більшою популярністю у замовників різного масштабу, компанія вирішила розширити свої центри обробки даних. Однак, коли в Україні почалася війна, стало набагато складніше отримувати доступ до обладнання та підтримки, необхідних для подальшого зростання. Водночас компанія зіткнулася зі сплеском попиту з боку клієнтів, які бажають зберігати свої критично важливі системи в дата-центрах за межами України. Щоб задовольнити цю потребу, GigaCloud шукала швидкий та економічно ефективний спосіб розвитку свого бізнесу, забезпечуючи при цьому бездоганну репутацію надійності та безпеки.

«Кібербезпека, стійкість і безперервність бізнесу сьогодні хвилюють більшість компаній у Європі, тому нам вкрай важливо використовувати в основі наших послуг найкращі та найнадійніші технології. Оскільки дедалі більше українських клієнтів прагнуть перенести свої дані в інфраструктуру в ЄС, ми маємо швидко розвиватися як усередині країни, так і за кордоном, щоб зберегти провідні позиції на ринку, конкуруючи з іншими постачальниками хмарних послуг», - зазначив Ігор Чорнобай, керівник відділу доставлення GigaCloud.

Інвестування в потужне обладнання

Для забезпечення швидкого зростання та підтримки створення нових хмарних сервісів компанія GigaCloud вирішила розширити свої дата-центри в Києві та Варшаві серверами Lenovo ThinkSystem SR630 V2 і V3 та SR650 V2 і V3. Разом із серверами компанія також встановила системи зберігання даних Lenovo ThinkSystem DE4000H та DE6000H.

Наразі у двох дата-центрах GigaCloud встановлено понад 200 серверів і 150 пристроїв зберігання даних, й 60% цього обладнання - техніка Lenovo.

Гнучка технологія, спрощене техобслуговування

Крім масштабування своїх центрів обробки даних за допомогою інфраструктури Lenovo, компанія GigaCloud вирішила керувати всіма своїми новими системами Lenovo за допомогою Lenovo Xclarity. Це рішення для управління, яке використовується технічними фахівцями для автоматизації надання ресурсів, оперативного управління та інших рутинних завдань з обслуговування. Оператор віртуалізував переважну більшість своїх серверів Lenovo за допомогою VMware ESXi, що дало змогу швидко, безпечно та без зайвого клопоту створювати та керувати новими середовищами.

Крім того, партнерство з Lenovo дало змогу GigaCloud запропонувати гібридні рішення, які об'єднують власне обладнання Lenovo з хмарними сервісами провайдера, що забезпечує швидке розгортання за лічені дні.

«Дедалі більше наших клієнтів використовують рішення в галузі штучного інтелекту та аналітики великих даних, і нам необхідно надати їм обчислювальну потужність й швидкий доступ до даних, які необхідні для отримання максимальної користі з цих технологій, - пояснює Ігор Чорнобай. - Оскільки сервери Lenovo ThinkSystem підтримують низку потужних графічних процесорів і високочутливі віртуалізовані мережі зберігання даних, ми можемо перевершити очікування клієнтів за продуктивністю та IOPS».

«Lenovo - не просто постачальник технологій, а партнер у нашому стратегічному розвитку. Інженери Lenovo завжди готові допомогти нам використати всю міць нашого обладнання Lenovo і розробити ефективні, прості в управлінні та високозахищені системні архітектури», - підкреслив Ігор Чорнобай.

Чому Lenovo?

Як постачальник хмарних послуг, GigaCloud робить ставку на обладнання, встановлене в її дата-центрах. Тому компанія обирає тільки найкращі рішення. «Наші клієнти хочуть знати, що ми забезпечуємо захист їхніх даних і ключових додатків на надійному та перевіреному обладнанні», - коментує Ігор Чорнобай.

«Ми обрали рішення Lenovo ThinkSystem не тільки тому, що вони є провідними в галузі, а й тому, що вони неймовірно прості у використанні та управлінні. Ба більше, команда Lenovo зробила все можливе, щоб зрозуміти унікальні потреби нашого бізнесу та надати відмінну підтримку та рекомендації на кожному етапі роботи. Спираючись на підтримку Lenovo, ми маємо всі шанси закріпити за собою позицію провідного українського постачальника хмарних послуг», - зазначив Ігор Чорнобай.

Результати вражають

Як зазначають у GigaCloud, завдяки тому, що обладнання Lenovo було використано в основі діяльності компанії, вона може йти в ногу зі щорічним зростанням на 40%. Після збільшення потужностей свого центру обробки даних у Варшаві GigaCloud тепер може задовольнити зростаючий попит на хмарні послуги на внутрішньому ринку та в інших країнах ЄС.

При переході на інфраструктуру Lenovo хмарний провайдер зберіг SLA на 99,95% за часом безвідмовної роботи та відповідає вимогам до постачальника інфраструктури TIER III. А забезпечуючи на 30% швидшу ініціалізацію для нових середовищ, рішення Lenovo ThinkSystem допомагають GigaCloud активно розширюватися та надавати послуги з надзвичайно швидкою реакцією.

«Ми використовуємо обладнання Lenovo для підтримки переважної більшості наших сервісів уже понад чотири роки. За цей час ми жодного разу не зіштовхнулися з будь-якими проблемами та завжди могли запропонувати новим та наявним клієнтам безпечні надійні та високопродуктивні хмарні сервіси», - підсумував Ігор Чорнобай.

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