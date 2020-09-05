Dell EMC PowerStore: Обзор новейшей СХД корпоративного класса. Часть 1 

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Совсем недавно компания Dell EMC представила новый продукт — Dell EMC PowerStore. Это универсальная платформа с ориентированным на производительность дизайном, обеспечивающим многомерное масштабирование, постоянное сокращение данных (компрессия и дедупликация) и поддержку носителей нового поколения. PowerStore использует микросервисную архитектуру, передовые технологии хранения и интегрированное машинное обучение.

Именно об этом устройстве и пойдет речь дальше — информации пока мало и, надеемся, из первых рук получить её будет весьма полезно. В первой части пройдемся по ключевым свойствам и особенностям решения, а в последующих уже детальнее погрузимся в технические детали и вопросы разработки.

Преимущества новых систем хранения

Современная микросервисная архитектура. Система базируется на контейнерной архитектуре, когда отдельные компоненты ОС выделяются в отдельные микросервисы. Микросервисная архитектура обеспечивает переносимость функций и быстрое внедрение нового функционала. Такая архитектура позволяет быстро адаптировать ранее написанный функционал на новую платформу т.к. микросервисы автономны и не влияют друг на друга, микросервисная архитектура позволяет обеспечить более высокую надежность работы всей системы по сравнению с монолитной архитектурой. Например, обновление микрокода часто затрагивает только отдельные модули, а не всю систему (или ее ядро) и, как следствие, проходит более гладко.

Использование передовых технологий хранения данных. Поддержка памяти Storage Class Memory (SCM) Intel Optane и NVMe All-Flash позволяет устранить узкие места в системе и существенно увеличить производительности и сократить время отклика системы.

Непрерывное сокращение объема данных на лету. Всегда включенные механизмы компрессии и дедупликации данных, позволяют уменьшить объёмы, занимаемые данными внутри системы и оптимизировать хранение. Это позволяет сократить затраты на приобретение и эксплуатацию системы и повысить эффективность работы.

Гибкая масштабируемость решения. Архитектура решений Dell EMC PowerStore поддерживает как вертикальное, так и горизонтальное масштабирование, благодаря чему вы можете эффективно планировать расширение инфраструктуры наращивая ёмкость или вычислительные ресурсы независимо друг от друга.

Встроенные механизмы защиты данных. Системы PowerStore обладают широким спектром встроенных механизмов защиты данных — от мгновенных снимков и репликации до шифрования данных и интеграции с антивирусными программами. Система также широко интегрируется с внешними решениями, как от Dell Technologies, так и от других производителей.

AppsON. Благодаря интегрированному в систему гипервизору VMware ESX заказчики могут запускать пользовательские виртуальные машины непосредственно внутри системы.

Интеграция с VMware. PowerStore предназначен для глубокой интеграции с VMware vSphere. Интеграция включает поддержку VAAI и VASA, уведомления о событиях, управление снимками, vVols, а также обнаружение и мониторинг виртуальных машин в PowerStore Manager.

Унифицированный доступ к данным. PowerStore обеспечивает хранение данных приложений в различных форматах, от физических и виртуальных томов до контейнеров и традиционных файлов благодаря возможности работы по множеству протоколов — блочных, файловых и VMware vSphere Virtual Volumes (vVols). Эта способность обеспечивает высокую гибкость данной системы и позволяет ИТ-отделам упростить и консолидировать инфраструктуру.

Простой, современный интерфейс управления. Интерфейс управления системой — PowerStore Manager — разрабатывался на основе требований наших заказчиков к простоте управления системой. Это web-интерфейс, запускающийся на контроллерах системы PowerStore. Доступен по протоколу HTML5 и не требует установки дополнительных плагинов.

Программируемая инфраструктура. Упрощает разработку приложений и сокращает сроки их развёртывания с нескольких дней до нескольких секунд благодаря интеграции с VMware и поддержке ведущих сред управления и оркестрации, включая Kubernetes, Ansible и VMware vRealize Orchestrator.

Интеллектуальная автоматизация. Встроенные алгоритмы машинного обучения автоматизируют трудоемкие рабочие процессы: такие как начальное планирование и размещение томов, миграция данных, балансирование нагрузки и устранение проблем.

Аналитическая информация об инфраструктуре. Программное обеспечение Dell EMC CloudIQ для мониторинга и анализа хранилищ сочетает в себе преимущества машинного обучения и человеческого интеллекта для анализа производительности и ёмкости систем в режиме реального времени, а также хранения исторических данных, чтобы получить единое представление об инфраструктуре Dell EMC. Компания Dell Technologies планирует интегрировать CloudIQ с полным портфелем своих решений для еще более глубокой аналитики.

Платформа представлена двумя типами систем:

PowerStore T — выступает в качестве классической СХД. PowerStore X — выступает как гиперконвергентное решение, позволяющее запускать виртуальные машины заказчика, совмещенное с выделенной, классической СХД.

Благодаря интегрированным возможностям VMware ESXi, модели PowerStore X предоставляют возможность размещать приложения с интенсивным вводом-выводом непосредственно внутри системы PowerStore. При использовании встроенных механизмов VMware (vMotion) обеспечивается возможность перемещения приложений между системой хранения PowerStore и внешними решениями. Встроенный гипервизор VMware ESXi запускает приложения заказчиков вместе с операционной системой PowerStore в виде виртуальных машин VMware. Этот инновационный дизайн идеально подходит для приложений с большим объёмом хранилища, обеспечивая дополнительные вычислительные и высокопроизводительные хранилища для существующей среды или любого сценария, в котором плотность, производительность и доступность являются основными факторами.

Несколько примеров, когда AppsON идеально решает задачи наших заказчиков.

Выделенная инфраструктура для одного приложения. Например, для базы данных, которой требуется выделенный сервер, СХД, а также какая-то дополнительная обвязка, например, для резервного копирования. В этом случае вы можете купить одну единственную систему PowerStore которая закроет все задачи, т.к. само приложение и сервер резервного копирования можно развернуть в рамках узла PowerStore без необходимости в дополнительной инфраструктуре.

ROBO (удаленные филиалы и офисы). Многие заказчики сталкиваются с задачей в каком-то виде реплицировать инфраструктуру основного ЦОД на периферию, чтобы обеспечить работу удаленных филиалов своих компаний. Раньше приходилось для этого покупать отдельные сервера, СХД, коммутаторы для их соединения, а также ломать голову на тему того, как защитить инфраструктуру и — самое главное — данные. Мы предлагаем, как и в предыдущем примере, пойти по пути консолидации инфраструктуры в рамках одного решения — Dell EMC PowerStore. Вы получите полностью готовую инфраструктуру в рамках шасси в 2U, состоящую из пары отказоустойчивых серверов, соединенных с высокоскоростной СХД.

Оба типа систем представлены в виде линейки моделей с разными техническими характеристиками:

Важной особенностью систем PowerStore является возможность модернизации уже купленной системы в будущем. Сделать это можно следующим образом.

Традиционный апгрейд младших моделей до старших позволяет избегать лишних инвестиций на этапе закупки системы: нет необходимости сразу покупать дорогое решение, потенциал которого в полной мере раскроется только через несколько лет. Процедура апгрейда — это штатная замена одних контроллеров на другие, она выполняется без остановки доступа к данным.

Благодаря правильно выбранной архитектуре систему можно будет модернизировать до нового поколения, что позволит поддерживать её в актуальном состоянии и увеличить срок эксплуатации.

Есть способ заложить возможность модернизации системы на этапе закупки. Для этого существует специальная опция Anytime Upgrade, которая позволяет либо актуализировать систему за счёт модернизации её до нового поколения, либо модернизировать систему до более старшей и более производительной модели.

Лицензирование

Dell EMC PowerStore лицензируется по модели «Всё включено». Весь доступный функционал заказчик получает вместе с системой без дополнительных инвестиций. По мере выхода нового функционала массива он также станет доступен заказчикам после модернизации микрокода.

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