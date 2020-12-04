Резервное копирование для малого бизнеса — это просто! 

+22

голоса Tweet

Управление небольшой компанией может требовать немало сил. Как правило, приходится самостоятельно управлять ИТ-инфраструктурой в условиях недостатка времени, бюджета и ресурсов. Резервное копирование становится одной из ключевых задач в современных условиях. И для этого необходимо эффективное и простое решение!

Компания Veeam предлагает единую платформу для резервного копирования данных облачной, виртуальной и физической среды. Она обеспечивает резервное копирование и восстановление данных VMware vSphere, Microsoft Hyper-V, Nutanix AHV, физических серверов Windows и Linux, NAS, AWS, Azure, Office 365 и других систем.

Предлагаемые решения для защиты данных малого бизнеса позволяют решить три самые типичные проблемы, связанные с резервным копированием: ограниченный функционал, сложность и высокая стоимость.

Надежное резервное копирование и быстрое восстановление устраняет риск потери данных и вынужденных простоев. Более десяти лет компания Veeam лидирует в области защиты данных и предлагаем инновационные решения, помогая решить основные проблемы с резервным копированием.

Простая установка и управление не требуют специальной подготовки, большого числа сотрудников или сложного обучения.

Veeam упростит вашу работу, чтобы вы могли заниматься своим делом. Кроме того. Будет предложена специальная цена для малого бизнеса и портативность лицензий с возможностью их переноса по мере роста бизнеса. Быстрая и достижимая окупаемость инвестиций — именно то, что нужно малому бизнесу!

Ваши ИТ-специалисты тратят слишком много ценного времени на управление устаревшими процессами резервного копирования, вместо того, чтобы развивать дополнительные сервисы на благо компании. Модернизировав защиту данных, вы высвободите это время. Преимущества решений Veeam:

Интуитивное резервное копирование и мгновенное восстановление данных

с учетом состояния приложений.

Автоматизированное тестирование резервных копий со 100%-ной гарантией возможности восстановления данных малого бизнеса.

Полностью программно-определяемое решение со свободным выбором аппаратной платформы.

Чтобы получить конкурентные преимущества, компаниям необходимо быстро выбирать и уверенно использовать подходящие облачные решения для различных задач (например, Microsoft Azure, AWS или Office 365). Однако ускоренное внедрение облачных систем требует также спланировать защиту данных. Если поторопиться с использованием облака, конфиденциальные данные могут оказаться уязвимыми, хотя вы могли быть уверены в их защите. Veeam предлагает локальные и интегрированные облачные решения и обеспечивает:

Защиту и портативность данных и приложений на любых облачных, виртуальных или физических платформах.

Использование экономичного облачного хранилища с рекомендациями по выбору оптимальной стратегии хранения и архивации данных малого бизнеса.

Возможность портирования лицензии по мере того, как ваша виртуальная среда растет и изменяется.

Данные важны не только для развития бизнеса, но и для поддержания репутации компании. Не обеспечив надежную защиту, сложно обнаруживать угрозы безопасности и кибератаки, противостоять им и восстанавливать данные. Veeam предлагает встроенные возможности интеллектуального обеспечения безопасности и соответствия нормативным требованиям, которые помогают снизить потери данных.

Veeam Backup Essentials обеспечивает резервное копирование и восстановление данных, а также мониторинг и создание отчетов для физических, облачных и виртуальных систем, включая VMware, Hyper-V и Nutanix AHV! Это эффективное решение предлагает широкие возможности по цене, отвечающей потребностям малого бизнеса.

сократите время восстановления в случае аварии;

выполните нормативные требования;

откройте для себя преимущество ценовой модели операционных расходов;

обеспечьте свободу инноваций.

Самый широко используемый продукт Veeam для малого бизнеса сегодня — Veeam Backup Essentials. Он обеспечивает защиту VMware vSphere, Microsoft Hyper-V, Nutanix AHV, физических серверов и рабочих станций, а также облачных приложений из единой консоли.

Veeam Backup Essentials обеспечивает резервное копирование на случай потери данных и репликацию для сокращения времени вынужденных простоев. Решение идеально подходит для установки на локальном сервере, когда пользователь несет полную ответственность за свои данные. Что касается специализированных решений Veeam для защиты облачных систем Office 365, Azure и AWS, они обеспечивают только резервное копирование, поскольку за репликацию отвечают платформы самих облачных сервисов.

Veeam предлагает ИТ-специалистам самый широкий в отрасли выбор возможностей восстановления, упрощая эти процессы в случае больших и мелких потерь и аварий. Компания является лидером в сфере восстановления данных, включая мгновенное восстановление ВМ, гранулярное восстановление на уровне файлов, восстановление данных NAS, Windows и Linux!

Узнайте больше о решениях Veeam!

Вы можете задать вопрос специалистам "Elcore Украина":

https://www.elcore.ua

+380 44 531-36-37

[email protected]

Дізнайтесь більше про мікро-ЦОД EcoStruxure висотою 6U