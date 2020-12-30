Что значит эффективное управление данными в облаке?

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Большинство руководителей, прежде всего, заботит расширение бизнеса и рост доходов, повышение качества обслуживания и удовлетворенности клиентов, а также эксплуатационной эффективности. Исследование Frost & Sullivan, проведенное при содействии компании Veeam, проливает свет на сложности, с которым сталкиваются крупные компании в реализации цифровой трансформации, а также возможные пути их решения.

По сути, основная цель цифровой трансформации — повышение эффективности бизнеса через широкую автоматизацию рутинных рабочих процессов, без ущерба для качества обслуживания клиентов и партнеров. По данным исследования Frost & Sullivan, посвященного цифровой трансформации, 99% компаний уже реализуют ее в том или ином виде. Наиболее распространенные сложности, поджидающие большинство бизнесов на этом пути, — недостаточная квалификация сотрудников, обеспечение безопасности, перенос данных и производительность приложений.

Почти половина (44%) руководителей компаний из разных стран, принявших участие в опросе Frost & Sullivan, ключевой целью цифровизации считают повышение качества обслуживания и удовлетворенности клиентов, а 41% назвали улучшение эксплуатационной эффективности.

Основные шаги для достижения этих целей включают автоматизацию для повышения адаптивности, использование данных для принятия критически важных решений и оптимизацию операций для снижения затрат. При этом автоматизация в первую очередь требуется в трех направлениях: защита данных, внедрение гибридного облака, безопасность и соответствие нормативным требованиям.

На пути цифровой трансформации большинство компаний делают ставку на облачные вычисления. Согласно утверждению 78% респондентов, именно это стало главной причиной внедрения облачной инфраструктуры и сервисов.

По мнению 57% руководителей реализации трансформации мешает недостаточная квалификация сотрудников. Также препятствием являются ограничения, связанные с безопасностью данных. Вирусы-шифровальщики стали настоящей напастью. По предварительным оценкам, по итогам 2020 г. глобальный ущерб от них составит 20 млрд. долл. Плюс более половины CIO главной проблемой на пути модернизации ИТ-инфраструктуры называют перенос данных и приложений в облако. Соответственно компаниям нужны современные инструменты для эффективного решения указанных задач.

Ответом может стать, например, комплексное решение для управления данными от Veeam. Единая платформа лидера в сфере резервного копирования и восстановления данных объединяет возможности защиты и переноса данных, обеспечения безопасности и соответствия нормативным требованиям. Она позволяет надежно защитить данные практически в любой инфраструктуре и сосредоточиться на ключевых инновационных проектах, а также высвободить ресурсы.

Автоматизация типовых рабочих задач позволяет справиться с недостатком квалификации и нехваткой персонала, упростить перенос данных и повысить адаптивность, обеспечить безопасность и соответствие нормативным требованиям с меньшими усилиями.

При автоматизации перечисленных функций для устранения препятствий на пути цифровой трансформации специалисты рекомендуют обратить внимание на три ключевых направления: автоматизация резервного копирования и восстановления данных в случае потери; использование автоматических сервисов для эффективной работы приложений и данных в различных инфраструктурах и средах; использование автоматизации для защиты критически важных данных и управление ими в соответствии со всеми применимыми нормативами.

Модернизация защиты данных

Для крупной современной компании, реализующей цифровую трансформацию, данные являются ключом к получению конкурентных преимуществ. Они помогают оперативно принимать более взвешенные решения, улучшить маркетинг и качество обслуживания клиентов. Среди участников опроса Frost & Sullivan, 81% ИТ-директоров, считают, что улучшение управления растущими хранилищами данных стало стимулом для внедрения облачных вычислений и сервисов.

С учетом растущего значения данных для бизнеса, их защита имеет первоочередное значение. Поскольку взломы системы безопасности подрывают доверие клиентов, наносят ущерб бренду и могут повлечь значительные штрафы от регуляторов. Один из способов защиты — резервное копирование данных. При этом компании зачастую рассматривают вопросы защиты данных в комплексе, включая резервное копирование и восстановление данных, а также обеспечение безопасности и управление.

Признавая необходимость комплексной стратегии управления и защиты данных, многие компании по-прежнему испытывают сложности с резервным копированием как одним из элементов общего плана обеспечения ИТ-безопасности. В частности, 75% руководителей назвали сложности с резервным копированием и восстановлением данных одной проблем, мешающих внедрению гибридной ИТ-инфраструктуры. Еще 56% ИТ-руководителей заявили, что не могут обеспечить резервное копирование и восстановление всех систем, включая облако. Кроме того, большинство традиционных методов резервного копирования слишком громоздки и трудоемки, чтобы их можно было использовать в облачных средах.

Инновационные решения Veeam для гибридного облака позволяют свободно использовать данные в любых облачных средах, независимо от аппаратного и программного обеспечения и без приобретения дополнительных лицензий.

Ускоренное внедрение гибридного облака

Для многих компаний цифровая трансформация означает также превращение ИТ-отдела из центра затрат в стратегический инструмент для бизнеса. Это подразумевает возможность предоставления компании новых сервисов, способствующих повышению производительности и эффективности, а также оптимизации операций и снижению затрат.

Чтобы стать этим стратегическим инструментом, обеспечивающим бизнесу конкурентные преимущества, ИТ-департаментам обычно требуется отказаться от традиционной ИТ-инфраструктуры, ускорить внедрение новых сервисов, упростить масштабирование и повысить рентабельность. Для большинства компаний такой переход подразумевает использование облачной инфраструктуры и наилучшим вариантом зачастую является гибридная ИТ-среда, объединяющая несколько облаков, инфраструктуру поставщиков услуг и частные ЦОДы.

Многие компании сталкиваются с трудностями при интеграции таких разнообразных инфраструктур: локальных и арендованных, физических, виртуальных, контейнеризованных или облачных. Более половины (52%) участников опроса говорят, что главной проблемой в ходе модернизации ИТ-инфраструктуры становится перенос данных и приложений между различными средами. Кроме того, 61% отметили трудности с интеграцией ЦОДов и облачных систем, а 74% назвали проблемой отсутствие комплексного контроля над всей средой. Для решения этих задач оптимально подходит единая платформа наподобие Veeam Cloud Data Management.

Выбирая решение для резервного копирования и переноса данных между различными инфраструктурами, вы даете компании возможность в любое время использовать нужные данные там, где они необходимы, и одновременно обеспечиваете их доступность, целостность и соответствие требованиям пользователей и приложений. Все это облегчает внедрение гибридной инфраструктуры и упрощает использование важных данных для улучшения бизнес-результатов.

Безопасность данных и соответствие нормативным требованиям

Одна из постоянных забот всех современных компаний в наше время — это безопасность данных, поскольку киберугрозы разнообразны и постоянно меняются. Особенно сложно защитить гибридные среды, поскольку обеспечить последовательное управление данными в этой ситуации непросто и на это уходит много времени.

Однако отсутствие эффективной защиты обходится бизнесу еще дороже. По оценкам экспертов, потери от киберпреступности к началу 2021 г. превысят 6 трлн. долл. Поэтому критически важно обеспечить целостность облачных данных. Три четверти руководителей, опрошенных Frost & Sullivan, сообщили, что нарушения системы защиты заставили их перенести данные и приложения из облака обратно в локальный ЦОД.

Среди всех киберугроз наибольшие опасения сегодня вызывают программы-вымогатели. Киберпреступники действуют все активнее и по некоторым оценкам, в 2020 г. каждые 11 секунд одна компания становится жертвой шифровальщиков. Самой атакуемой отраслью по итогам года вероятно станет здравоохранение. Эффективное решение для защиты данных, такое, как Veeam, должно не просто создавать резервные копии, которые можно использовать для быстрого восстановления инфраструктуры в случае атаки программ-вымогателей, но проверять целостность данных.

Соблюдение нормативных требований также вызывает растущую озабоченность, поскольку все больше государств и отраслей вводят нормативные акты, касающиеся безопасности и конфиденциальности данных. Почти 70% ИТ-руководителей заявили, что невозможность выполнить нормативные требования мешает внедрению гибридной ИТ-инфраструктуры. Три четверти опрошенных сообщили, что невозможность выполнения нормативных требований заставили их перенести часть приложений из облака обратно в локальный ЦОД. Поэтому важно, чтобы решение для защиты данных обеспечивало соответствие нормативным требованиям в ходе всех процессов их резервного копирования и восстановления.

Современные решения для управления данными объединяют функции обеспечения безопасности и управления, а также автоматизируют их выполнение. Ведущие поставщики интегрируют в свои решения для защиты данных расширенные возможности интеллектуального управления. Это позволяет быстрее и эффективнее выявлять возможные проблемы с соблюдением нормативных требований и инициировать изменения, необходимые для устранения этих проблем и повышения безопасности, независимо от изменений в инфраструктуре. Помимо защиты самых важных данных и обеспечения их доступности во всей ИТ-инфраструктуре, лучшие решения для защиты и управления данными поддерживают виртуальную трансформацию и дают преимущества, которых нет у традиционных систем.

В заключение отметим, что Veeam признан аналитиками одним из лидеров в сфере резервного копирования и восстановления данных, в частности благодаря своим инновационным решениям и тому, что компания расширила возможности своей платформы и теперь предлагает комплексное решение для управления данными.

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