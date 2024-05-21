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TCL продемонструвала ігровий 4K-монітор із частотою оновлення 1000 Гц

21 мая 2024 г., 12:35

Компанія TCL CSOT у рамках участі у виставці Display Week 2024 продемонструвала дисплейну панель 4K@1000.

Примітно, що така висока частота оновлення була використана при роздільній здатності 4K. Для порівняння, монітор Asus ROG Swift з частотою 540 Гц має роздільну здатність 1080p. А LG представила монітор із подвійною частотою оновлення для тих, кому потрібна якість 4K для перегляду фільмів і роботи, і 480 Гц для ігор. Однак монітор LG UltraGear забезпечує максимальну частоту 240 Гц лише за роздільної здатності 4K. Щоб використовувати його з максимальною частотою оновлення, необхідно знизити якість (за допомогою спеціальної кнопки) до Full HD.

Наразі відсутні будь-які технічні деталі реалізації цього концептуального пристрою, крім того, що це LED-дисплей.

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