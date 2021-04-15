Coinbase оценили в 100 млрд долл. при выходе на Nasdaq

15 апреля 2021 г., 9:35

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Компания Coinbase долго готовилась к выходу на биржу и вот в среду утром продажа ее акций стартовала на бирже Nasdaq на уровне 381 долл., что дало оценку первоначальной капитализации этой бирже криптовалют в 99,6 млрд долл.



Акции быстро взлетели до 429 долл., а оценка компании до 112 млрд долл., прежде чем упали ниже дебютной цены и достигли минимума - около 310 долл.. Цена по-прежнему была намного выше референсной цены в 250 долл., установленной во вторник вечером, хотя по этой цене ни одна акция не сменила владельца.



Обойдя традиционный процесс IPO, Coinbase разместила свои акции напрямую, что позволило сотрудникам и существующим акционерам немедленно продавать акции по рыночной цене.



Без учета опционов и ограниченных единиц акций первоначальная рыночная капитализация Coinbase составляла около 80 млрд долл. по начальной цене что позволило ей войти в число 85 самых ценных компаний США.



Основанная в 2012 году с основной целью упростить покупку биткойнов, Coinbase стала самой популярной криптовалютной биржей в США и резко выросла в цене помер того, как росли ставки цифровых валют. У сервиса сейчас 56 млн пользователей, по сравнению с 43 млн в конце 2020 года и 32 миллионами годом ранее. В последнем раунде частного финансирования в 2018 г. инвесторы оценили Coinbase в 8 млрд долл.



По сравнению с многими другими компаниями, участвующими в IPO, рост капитализации Coinbase не имеет себе равных. Компания заявила на прошлой неделе, объявляя предварительные результаты за первый квартал, что выручка за этот период выросла в девять раз по сравнению с прошлым годом до 1,8 млрд долл., а чистая прибыль увеличилась с 32 млн долл. до 730-800 млн долл. Число ежемесячных активных пользователей (monthly transacting users, MTU) выросло с 2,8 млн тремя месяцами ранее до 6,1 млн.



За полный 2020 г. выручка выросла более чем вдвое и составила 1,28 млрд долл., и компания по итогам года впервые вышла из убытков, получив прибыль в 322,3 млн долл.



Большинство транзакций на Coinbase связаны с покупкой биткойнов или эфира, которые в прошлом году выросли более чем на 800% и 1300% соответственно. Компания заявила, что ее краткосрочные результаты в значительной степени будут определяться ценами на криптовалюту.

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