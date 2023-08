Ноутбуки Acer Swift Go з процесорами Intel Core 13-го покоління стали доступні в Україні

9 августа 2023 г., 13:55

0

Tweet

Модельний ряд Swift Go представлений пристроями з діагоналлю 14 та 16 дюймів у корпусах з легкого та міцного алюмінієвого сплавустав доступний в Україні, як повідомляє вендор.

Ноутбуки відзначає надзвичайна компактність: товщина корпусу лише 14,9 мм та вага 1,25 кг.

«Дизайн набув довершених мінімалістичних рис з естетикою прямих ліній. Обриси корпусу позбулись несуттєвих елементів, також зменшено візуальний вплив логотипу. Зручна довга виїмка спереду на корпусі – новий елемент стилю, що сприяє зручному відкриванню ноутбука. Swift Go оснащені сенсорними панелями OceanGlass, які виготовлені з переробленого пластику, який було зібрано в океані. Такий крок сприяє зменшенню кількості пластику, що дрейфує океаном», заявляє виробник.

Рамки, що огортають екран, тепер завширшки 4,15 мм (4,2 мм для 16-дюймових моделей), то, порівняно з минулорічними аналогами, екран займає вже рекордні 90% поверхні верхньої кришки корпусу.

Swift Go використовують як матриці OLED, так і IPS зі співвідношенням сторін 16:10. Точність передачі кольорів наближена до природної, адже OLED-дисплей відображає 100% палітри DCI-P3, що робить новинки придатними для роботи з графічним контентом на професійному рівні. Максимальна яскравість становить 500 ніт за підтримки стандарту VESA DisplayHDR True Black 500. Екран поєднує глибокий чорний колір та яскраве зображення з розгорткою до 120 Гц та швидкістю відгуку до 0,2 мс, що важливо при перегляді відеоконтенту та ігор. Роздільна здатність екрану для 16-дюймових моделей становить 3,2K (3200 x 2000) та 2,8K (2880 x 1800) для 14-дюймових. Також передбачені конфігурації з сенсорними екранами та на основі матриць IPS. Дисплей Swift Go відповідає вимогам стандарту TÜV RHEINLAND Eyesafe® та знижує вплив випромінювання синього світла упродовж тривалого використання.

Swift Go характеризує продуктивне оснащення, що забезпечує чимало можливостей для представників творчих професій, стрімерів та творців цифрового контенту. Завдяки новітнім процесорам Intel Core 13-го покоління та швидкій оперативній пам’яті LPDDR5 обсягом до 16 ГБ Swift Go відзначає надзвичайна швидкодія для виконання одразу кількох ресурсомістких програм. Новинки працюють на 31% швидше порівняно з аналогами минулого року. Продуктивне оснащення доповнюють SSD-диски NVMe PCIe 4-го покоління (у RAID 0) до 2 ТБ, завдяки яким можна брати з собою усі необхідні дані. Швидкісні комунікації для підключення додаткових пристроїв та комфортної роботи: бездротовий модуль Intel Wi-Fi 6E, два порти Thunderbolt 4 Type-C (100W), що підтримують DisplayPort, інтерфейс HDMI 2.1 та роз’єм читання карток microSD. На відміну від попередників, Swift Go обладнані веб-камерою 1440р для чіткої трансляції голосу та відео. Система охолодження TwinAir має декілька режимів роботи, які зручно перемикати сполученням клавіш. Для зручного використання за будь-яких умов наявне підсвічування клавіатури та сканер відбитків.

Апаратна частина новинок доповнена низкою функціональних можливостей для кращого досвіду використання. Технологія Intel Unison забезпечує зручне з’єднання з мобільними пристроями, передачу файлів та перегляд повідомлень зі смартфону на екрані ПК. Acer PurifiedView використовує АІ для розмиття фону, автоматичного кадрування зображення та коригування погляду користувача, у той час як Acer PurifiedVoice за допомогою АІ покращує звук та заглушує сторонні шуми. Функція Acer TNR покращує якість зображення за умов недостатнього освітлення. Відповідність вимогам стандарту Intel Evo гарантує користувачам до 11 годин роботи від акумулятора, підтримку функції швидкого заряджання тощо.

«А-банк» швидко впровадив надійне та гнучке хмарне рішення для контакт-центру від Genesys