24 февраля 2025 г., 17:35

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Нещодавно COBOL завдав удару у відповідь по «юних обдаруваннях». За словами Маска, його Департамент ефективності уряду (DOGE) виявив, що допомогу отримують 150-річні люди, а в базі даних значаться понад 10 млн одержувачів, старших за 120 років.

Однак існує просте пояснення – стара система програмування мовою COBOL, яка використовується в держустановах. Через особливості роботи з датами (у COBOL немає типу date, тому все залежить від конкретної імплементації) система часто за замовчуванням використовує 20 травня 1875 року як точку відліку, що і створює ілюзію наявності наддовгожителів у базі.

Крім того, сама Адміністрація соціального забезпечення ще 2023 року повідомляла, що 98% людей, старших за 100 років у їхній базі, не отримують жодних виплат, а оновлення бази не проводиться через високу вартість.

З нетерпінням чекаю нових відкриттів. Про те, що серед населення США незвично високу частку становлять 55-річні, наприклад. Чи ви думаєте, що з unix time ці «фахівці» знайомі краще?

Колись на форумі, де було ввімкнено функцію відображення днів народжень користувачів, список на 1 січня зазвичай на порядок перевищував будь-який інший день. З цієї ж причини – 1 січня стояло датою народження за замовчуванням – або ставиш свою, або вона зберігається саме так. Я в якийсь момент подумав, що добре б полагодити, а потім вирішив, що цього дня все одно всі випивають, тож хай завжди вистачає приводів.

COBOL завдає удару у відповідь

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